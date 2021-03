C'EST BON À SAVOIR en partenariat avec ART KOMBUCHA - ART KOMBUCHA est le premier Kombucha alcoolisé canadien et fait au Québec. Il est alcoolisé par ses levures (5%), sans sucre et sans gluten.

Plus léger à boire qu’une bière mais plus complexe et punchy qu'une eau alcoolisée, ART KOMBUCHA est disponible en trois saveurs pour l’instant (hibiscus & passion, gingembre, poire épicée). Pour plus d’informations, visitez artkombucha.com.