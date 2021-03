En raison des traits de caractère qui les définissent, certains signes astrologiques s'accordent mieux que d'autres. Cette compatibilité amoureuse peut se traduire par des échanges naturels, des projets communs ou des valeurs similaires. Quels signes astrologiques sont compatibles avec les natifs du Bélier?

Les Béliers, tous nés entre le 21 mars et le 20 avril, possèdent une personnalité forte. Quand un projet les allume, rien ne peut les arrêter! Toujours prêts à passer à l'action, ils aiment quand les choses bougent vite.

Gouvernés par l'élément du feu, les Béliers sont le tout premier signe du zodiaque. Il n'est donc pas surprenant qu'ils fassent preuve de leadership et de courage. Même s'ils peuvent se montrer indépendants en amour, ils n'ont qu'une seule parole. Fidèles et enthousiastes, ils cherchent un partenaire qui saura soutenir ses idées de grandeur.

Compatibilité amoureuse du Bélier

Bélier et Lion

Le Bélier sera charmé par la générosité du Lion, alors que le Lion sera fasciné par la sincérité du Bélier. Un coup de foudre entre ces deux zodiaques est quasi-inévitable. Poussés par la même passion, ces deux signes de feu auront envie de s'unir l'un à l'autre... rapidement! Ils devront apprendre à tempérer leurs ardeurs pour que la relation fleurisse tout en douceur. Pour que cette union soit une réussite, ces deux signes devront apprendre à laisser tomber leur esprit de compétition et de combativité. De cette façon, c'est le couple qui en sortira gagnant et non l'individu!

Bélier et Taureau

Qui s'assemble se ressemble? Ce n'est pas le cas du Bélier et du Taureau. Ces deux signes astrologiques miseront sur leurs forces respectives pour bâtir une union durable. La nature impulsive et énergique du Bélier sera tempérée par le besoin de stabilité et de calme du Taureau. Cette relation sera perçue comme un vent de fraîcheur pour l'autre. S'ils acceptent les différences qui les séparent, ces deux signes astrologiques vivront une belle union.

Bélier et Sagittaire

La compatibilité entre le Bélier et le Sagittaire est très forte. Leurs similarités sont si évidentes qu'ils se comprennent sans se parler. Comme ils aiment être dans le feu de l'action, leur quotidien sera tout sauf ennuyant. Tous deux sont optimistes et impulsifs. Avec eux, un projet n'attend pas l'autre! D'ailleurs, ils ont ce besoin commun d'acquérir une stabilité matérielle. Malgré les valeurs fondamentales qui les unissent, le Bélier et le Sagittaire devront apprendre à se faire confiance et à laisser la jalousie de côté.