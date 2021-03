3 bons vins pour célébrer le printemps

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un délicieux blanc pour le premier apéro de l'année sur la terrasse

Cheverny 2018

Pure - Domaine des Huards - Michel Gendrier

Loire - France

Code : 961607

Prix : 24,15 $

Disponibilités : 25 bouteilles en ligne, 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,3 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : tartare de pétoncle, huitres natures, entrée de chèvre chaud sur une julienne de pomme verte...

Régalez-vous avec ce blanc ligérien qui fera un hit lors de votre premier 5 à 7 printanier à l'extérieur! 85 % de sauvignon et 15 % de chardonnay sont présents dans cet assemblage au charme irrésistible et immédiat. Pas d'esbroufe de maquillage techno ni de lourdeur gustative. C'est frais, tendu, vigoureux et ça croque sous la dent. Une fois la bouteille ouverte, vous pouvez la laisser une grosse semaine dans la porte du réfrigérateur sans altérer le goût du produit. Un vin bon à en «lécher sa coupe» qui pourra somnoler encore 3 à 4 belles années en cave.

2- Un imprégnant rosé car oui, le printemps est bel et bien arrivé

Coteaux Varois en Provence 2019

S. de la Sablette - Marcel Martin

Provence - France

Code : 12990902

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 200 bouteilles en ligne et 290 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : salades, rosace de saumon ou de truite fumé, côtelettes de porc...

Miam voici un bon rosé provençal qui est caressant, fin, délicat et gracieux aux courbes élancées comme on les aime! Ce ni blanc ni rouge offre une coloration pâle aux reflets saumonés, des parfums enivrants et un gustatif tout en fraicheur. Complètement sec, diablement réussi et pour le moins épatant comme produit pour moins de 17 $. Profitez de ses vertus en buvant la bouteille au courant des 18 prochains mois.

3- Un rouge pour les grillades cuites sur votre barbecue

Rioja Alta 2019

Tempranillo - Moraza

Rioja - Espagne

Code : 12473825

Prix : 18,80 $

Disponibilités : 145 bouteilles en lignes et 180 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : burgers bien garnis, bavette de boeuf, brochettes d'agneau...

Sortez votre BBQ du banc de neige (ou du cabanon) et allongez sur sa grille quelques belles pièces de viandes les amis! Il ne vous restera qu'à vous servir un bon verre de ce 100 % tempranillo ibérique. C'est un rouge gorgé de fruits qui est précis, net et gourmand à souhait. Un Rioja qui va à contre-sens des rouges souvent très boisés que cette appellation nous propose. Il gardera sa forme et sa généreuse masse de fruit encore au moins 3 ou 4 ans sans soucis.