RECETTE: Poisson thaï et riz à la coriandre

RECETTE - Essayez cette délicieuse recette facile de Poisson thaï et riz à la coriandre, concoctée par le Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste.

POISSON THAÏ ET RIZ À LA CORIANDRE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

4 pavés d’aigle fin

60 ml (4 c. à table) beurre, mou

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) gingembre, haché

125 ml (1/2 tasse) chapelure panko

1 lime, le jus

15 ml (1 c. à table) sucre ou sucre roux

60 ml (4 c. à table) sauce poisson

5 ml (1 c. à thé) citronnelle, hachée

1 piment thaï, les graines retirées, haché fin, au goût

1 oignon, émincé

1 à 2 poivrons, émincés

Sel et poivre au goût

Le riz à la coriandre

1 oignon, émincé

60 ml (4 c. à table) huile de canola

500 ml (2 tasses) riz au jasmin

750 ml (3 tasses) bouillon de légumes

15 ml (1 c. à table) beurre

90 ml (6 c à table) feuilles de coriandre, hachées

1 lime, le zeste

Sel et poivre au goût

La garniture

Arachides concassées

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger le beurre, l’ail, le gingembre, la chapelure, le jus de lime, le sucre, la citronnelle, la sauce poisson et le piment au goût.

ÉTAPE 3

Sur chaque pavé de poisson, répartir le mélange préparé.

ÉTAPE 4

Dans un plat allant au four, dans le fond répartir oignon et poivrons, puis déposer les pavés de poisson et laisser cuire au four, 20 minutes.

ÉTAPE 5

Faire colorer sous le gril, si besoin.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans une casserole, faire revenir l’oignon dans un peu d’huile, 2 minutes.

ÉTAPE 7

Ajouter le riz, mélanger, puis une fois enrobé de gras, ajouter le bouillon et laisser réduire, à feu moyen doux.

ÉTAPE 8

Couvrir et laisser cuire, 10 minutes environ ou le temps que le liquide soit totalement absorbé.

ÉTAPE 9

Ajouter le beurre, la coriandre, le zeste de lime et vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 10

Servir le poisson, accompagné du riz préparé, le tout garni de quelques arachides concassées.