Star Académie : Mika prépare 2 impressionnants numéros de variété

Le directeur artistique de Star Académie, Mika, n'a pas froid aux yeux! Les deux prochaines semaines seront riches en apprentissages pour les Académiciens.

Outre des ateliers à l'Académie et la mise en scène de numéros extravagants dans les Variétés, il souhaite aussi échanger et interagir le plus possible avec les jeunes. Il s'est confié sur le sujet dans la dernière édition du magazine Échos Vedettes.



«Je veux leur faire comprendre qu’ils ont le droit de développer un pouvoir magique, de suspendre le temps, de faire rêver les gens, de provoquer l’émotion et d’être des superhéros le temps de deux minutes ou de deux heures, s’ils font leur propre spectacle. Il faut qu’ils comprennent à quel point cette transformation qui se passe sur la scène est importante. Plus on fait ce métier, plus on réalise qu’on est deux personnes, car on ne peut pas être la même personne sur scène que dans la vie quotidienne. L’aspect transformatif de la scène m’intéresse beaucoup.» a-t-il raconté.



Lorsqu'on lui demande comment il travaillera avec les jeunes, il répond sans hésiter. «C’est entièrement basé sur les numéros qu’on est en train de préparer, soit deux gros numéros dans les Variétés du 28 mars et du 4 avril. Chaque détail de ces numéros est planifié et fait sur mesure avec les équipes de Star Académie et celles de ma compagnie. Je travaille avec ma troupe, comme une compagnie de théâtre. Mais avant ça, il va y avoir beaucoup de coaching, beaucoup de cours et beaucoup de répétitions.» a-t-il soufflé.



Mika travaillera avec les Académiciens à compter de la semaine du 22 mars, et mettra un numéro en scène pour les Variétés du 28 mars et du 4 avril.