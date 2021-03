STAR ACADÉMIE: entrevue avec Zara Sargsyan

STAR ACADÉMIE - Sabrina Cournoyer s'entretient avec Zara Sargsyan, suite au varitété du dimanche 21 mars.

Entrevue avec Zara Sargsyan de Star Académie

À voir aussi: Dans les coulisses de Star Académie

Le français était à l'honneur lors du variété du dimanche 21 mars à Star Académie, avec notamment un medley de chansons françaises et les invités Mario Pelchat et Roxane Bruneau. En danger, Guillaume Lafond, Maëva Grelet et Zara Sargsyan. Guillaume, qui a interprété la chanson The Scientist de Coldplay a conquis le cœur du public, qui l'a sauvé encore une fois. Maëva, quant à elle, a été sauvée par les professeurs, suite à son interprétation de Without You de Mariah Carey. C'est donc la jeune Zara qui quitte l'Académie, après une magnifique prestation toute personnelle et sans flafla de la chanson Wake Me Up, d'Avicii.

Sabrina Cournoyer s'entretient avec elle pour lui parler de son superbe parcours, dont elle peut être fière.