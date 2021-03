ENTREVUE: Des nouvelles d'Édith Cochrane

ENTREVUE - C’est jadis en faisant le saut en impro qu’Édith Cochrane a atterri dans le cœur du public. Elle renoue avec ses anciennes amours en faisant une apparition dans Rue King.

Des nouvelles d'Édith Cochrane

À voir aussi: Entrevue avec Vincent-Guillaume Otis

Édith Cochrane fera une première apparition à l’émission Rue King, ce soir, 21h30, à TVA. Elle prépare également, avec sa famille une nouvelle série documentaire dans laquelle deux familles découvrent les défis et les joies de l’autosuffisance. On lui parle notamment de ces deux projets et on prend de ses nouvelles au passage.