MAISON: Préparer son balcon ou sa terrasse pour l’été

MAISON - Puisque les possibilités de voyager risquent d'être limitées cet été encore, on se prépare pour des vacances à la maison. Qu’on ait un balcon, un patio ou une terrasse, on les transforme et on s’offre le plus beau des « staycations ». Marie-Josée Gauvin nous partage des conseils de la designer Camille Charland-Perez pour préparer son balcon ou sa terrasse pour l’été.

Préparer son balcon ou sa terrasse pour l’été

Avec l’obligation de rester chez soi, la cour arrière est carrément devenue une nouvelle pièce de la maison, une extension de celle-ci. Dès que l’été se pointe, on a besoin de sortir et notre espace extérieur devient central. Prendre l'air et avoir un contact avec la nature est salvateur! Même si vous habitez en ville ou si vous avez un espace extérieur restreint, il est possible de l'aménager pour se sentir bien grâce aux conseils de la top designer Camille Charland Perez.

Plan de match et éclairages

On commence par quoi? Avec la base, c’est-à-dire le plan! Établissez d'abord vos besoins et votre budget, pour ensuite y ajouter du confort, de l’intimité, de la lumière. On ne pense pas assez à cet aspect-là qui fait toute la différence, à l’extérieur aussi! Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites lumières qui créent de l'ambiance et prolongent les soirées.

Source: Ikea Balcon éclairage

La technologie peut vous aider à gérer tous les éléments de votre éclairage :

L’ énergie solaire permet d’avoir des sources de lumière autoalimentées.

permet d’avoir des sources de lumière autoalimentées. L’ éclairage intelligent : un système de détection de luminosité met automatiquement en route votre éclairage extérieur.

: un système de détection de luminosité met automatiquement en route votre éclairage extérieur. L' éclairage de type DEL permet d’avoir des variations de couleurs et offre des possibilités multiples.

permet d’avoir des variations de couleurs et offre des possibilités multiples. Les applications pour pour varier l’intensité et la couleur de votre éclairage à partir de votre téléphone cellulaire.

Optimiser son balcon

Si vous n'avez pas de cour et seulement un balcon, Camille a aussi des trucs pour vous! Il existe beaucoup de petits meubles parfaits pour créer de la hauteur et donner un effet de grandeur à votre blacon.

Source: Ikea Décoration balcon

Les plantes retombantes ou grimpantes sont idéales pour créer des séparations naturelles à l’extérieur. Servez-vous en pour:

Étoffer une clôture ajourée

Recouvrir un mur dont la matière vous déplaît

Décorer un escalier ou un pilier de pergola

Faire un toit végétal pour votre abri de jardin ou terrasse (demandez l'aide d'un professionnel pour réaliser ce projet)

Les tendances 2021

Camille nous parle des 3 tendances majeures en aménagement extérieur cette année:

1. Prolonger la saison

On commence l'été plus tôt et le termine plus tard grâce à des chauffe-terrasse, des foyers extérieurs et des espaces fermés.

2. L'intérieur à l'extérieur

Comme on passe beaucoup de temps à l'extérieur, on l'aménage un peu comme un pièce de notre maison et on mise sur le confort. Des canapés confortables, des tapis, des tissus, etc.

3. Inspirations bohème

Comme on ne peut pas voyager, on s'évade à même notre cours. Le rotin et le macramé reviennent en force et nous font sentir comme à Tulum en donnant un look bohème à notre espace.

Source: Urban Barn Terrasse Bohème

On peut se demander si il est nécéssaire que notre aménagement extérieur soit agencé avec le style intérieur de notre maison. Si on le souhaite, Camille propose de porter attention à la pièce qui est le plus proche de la cour, mais étant donné qu’on y sera seulement quelques mois par année, on peut aussi en profiter pour oser!

Jouons!

Amusez-vous un peu et faites de votre cour, de votre terrasse ou de votre balcon un endroit magique! Pourquoi pas, le soir venu, le transformer en cinéparc? Un projecteur, une toile, des assises confortables et le tour est joué! Ça peut se réaliser à faible coût et c’est toujours une réussite.

Pensez aussi à un espace jeu:

Un jeu de pétanque, de washer ou de poches fera plaisir aux joueurs de tous âges. Vous avez une grande clôture? Accrochez-y une cible de jeu de fléchettes! Les possibilités sont infinies et vous ne vous ennuierez jamais.

Source: Come Stay Awhile Jeu de washer

Alors, établissez vos besoins, «budgettez», et courrez! C’est ce que nous dit Camille Charland Perrez, parce qu’encore cette année, ça sera la folie!