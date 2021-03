15 idées pour décorer l'entrée

Le printemps est la saison idéale pour revoir la déco du vestibule et lui donner de la personnalité. Pour vous inspirer, voici 15 aménagements qui brillent par leur style.

1. Touches ludiques

Gap Interiors

Cinq crochets à tête ronde de différents formats et posés de façon asymétrique sur le mur composent une version graphique et amusante de la patère. Le fauteuil en polypropylène moulé s’avère un bon choix pour l’entrée: il est compact, ne craint pas l’eau et se déplace facilement.

2. Beau tableau

Gap Interiors

C’est toujours avantageux de garnir un mur d’une œuvre immense, même dans l’entrée. On crée ainsi un point focal fort sans encombrer l’espace. Reprenant l’une des teintes dominantes de la toile, le meuble de rangement ajoute une touche de pep!

3. Meuble vedette

Gap Interiors

La console laquée de noir accessoirisée d’objets aux formes intéressantes est du plus bel effet dans ce vestibule d’une maison familiale. Cette composition élégante habille le lieu sans nuire à la circulation.

4. Théâtrale

Marc-Antoine Hallé

Lorsque l’entrée profite d’un ensoleillement abondant, il peut être intéressant de la peindre d’une couleur foncée. Ici, on a opté pour le noir, et ce, même sur la mezzanine. Un choix audacieux qui contribue à l’atmosphère élégante du décor. Pour dynamiser le tout, un fauteuil coloré et un long tapis à motif floral. On aime le meuble de rangement bas qui reprend l’esthétique de l’escalier.

5. Tout en lumière

Drew Hadley

Avec son large escalier et ses volumes spacieux et aérés, cette entrée dégage une atmosphère invitante et moderne que l’on n’avait pas envie de troubler. La solution adoptée: un garde-robe discret, encastré dans le renfoncement, qu’on a agrémenté d’un miroir.

6. Charmant carrelage

Lauren Miller

Typiques des vieilles maisons et des appartements construits au début du 20e siècle, les entrées minuscules coincées entre deux portes sont diffciles à aménager. Ici, l’espace paraît déjà moins exigu grâce aux portes à carreaux qui laissent passer la lumière. On a posé quelques crochets et installé un meuble peu profond pour rendre le lieu pratique. Mais la vedette de l’endroit est sans contredit le carrelage rétro qui imprime un cachet d’antan.

7. Jeu d'enfant

Gap Interiors

Un meuble mural à tiroirs pour les tuques et foulards, des crochets pour les manteaux et une petite caisse où ranger vite fait les souliers: voilà une mise en scène sympathique, conçue pour que les enfants adoptent de bonnes habitudes.

8. Au naturel

Mario Melillo

Range-chaussures, paniers, crochets: on a réussi à caser tout le nécessaire dans cet espace exigu. Pour rendre l’ensemble attrayant, on a marié de jolis matériaux comme le grès cérame à e et marbre, le bois brut, l’osier et le sisal. La petite chaise cannée apporte un supplément de charme et de confort.

9. Esprit chalet

Drew Hadley

Cette entrée conçue pour offrir de l’espace de rangement pour chacun des membres de la famille ne manque pas de caractère. Pour reproduire cette ambiance rustique et relax, on opte pour du bois peint, des teintes douces, des touches de métal mat, des matières naturelles et des motifs qui rappellent les vacances.

10. Astuce peinture

Living4Media

Dès le seuil franchi, le visiteur ne peut que sourire en apercevant le grand cercle bleu réalisé avec de la peinture à tableau sur laquelle il est possible d’inscrire la liste d’épicerie ou un mot de bienvenue. La console, l’échelle et les paniers rendent le lieu fonctionnel, tandis que les jardinières, la lampe mignonne et le tapis en forme de fleur créent une ambiance à la fois chic et décontractée, qui ne peut que faire bonne impression.

11. Dedans-dehors

Robin Stubbert

Après avoir agrandi la maison, on a créé ce coin vestibule dans ce qui était autrefois le porche. Témoins de cette ancienne vocation, les bardeaux de cèdre ont été conservés. On les a simplement peints en blanc pour les actualiser. Quelques crochets, une case en métal recyclée, et voilà une entrée d'esprit bohème fonctionnelle.

12. Douceur rétro

Drew Hadley

Pour composer un aménagement pratique et charmant, on a misé sur un chiffonnier en bois ancien dont les reflets miel contrastent avec le rose poudré du mur. Il a suffi d’ajouter quelques accessoires en harmonie avec l’aspect vintage du meuble, dont une vieille valise en guise de panier de rangement, pour peaufiner la déco.

13. Minimalisme urbain

Living4Media

Le mur en béton de cet appartement de type loft a inspiré un aménagement sobre mais effcace. On a marié un support industriel en métal suspendu au plafond à un long banc en bois blond clair doté de deux tiroirs à ouverture automatique. Le look urbain, qui peut paraître un peu sévère, est adouci par les coussins colorés.

14. Air de campagne

Gap Interiors

En installant une banquette devant la fenêtre donnant sur le jardin, on a rendu ce vestibule très convivial. Le revêtement en céramique gris charbon et le tapis antidérapant rendent la pièce facile à entretenir. Le luminaire en métal modernise l’ensemble, autant par son format surdimensionné que par sa teinte noire au fini mat.

15. Division créative

Drew Hadley

La solution trouvée pour délimiter cette entrée donnant directement sur le salon? Une cloison ajourée constituée de poutres en bois deux tons au look très actuel. Pour son côté pratique et afin que la lumière circule bien, on y a posé un miroir carré; il est assorti d’une tablette où déposer les clés et le courrier.