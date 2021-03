5 tendances design encore plus importantes en raison de la pandémie

La pandémie a eu un effet sur bien des secteurs au cours de la dernière année et le monde du design et de la construction de maison n’y a pas échappé.

On ne parle pas des prix des matériaux qui ont grimpé en flèche (ouch!), mais plutôt de l’effet de la pandémie sur les tendances en matière de conception d’espaces habitables.

Après avoir passé une année complète entre quatre murs, plusieurs ont envie de revoir l’aménagement de leurs pièces pour que leur maison réponde mieux à leurs besoins qui ont probablement changé.

De nouvelles tendances sont donc apparues tandis que certaines qui étaient davantage considérées comme un petit luxe sont devenues essentielles.

Voici donc 5 tendances qui prennent encore plus d’importance en raison de la pandémie :

1. Une cuisine à deux îlots

L’îlot de cuisine n’a pas perdu ses lettres de noblesse en 2021, même que la tendance actuelle est d’en avoir deux! Comme la cuisine est le quartier général pour plusieurs familles au Québec, l’espace a été utilisé à son maximum au cours des derniers mois pour l’école à la maison, le télétravail et les nombreux repas cuisinés matin midi et soir.

Une cuisine avec deux îlots permet donc de s’étendre, sans toutefois manquer de place et devoir faire le ménage avant de cuisiner le repas du soir.

Les moins traditionnels vont même opter pour deux îlots de cuisine dont une avec tabourets au lieu d’une table à manger!

2. L’espace extérieur trois saisons

C’est terminé l’époque où les cours du Québec étaient seulement équipées d’une table à manger chambranlante et quatre chaises. À partir de maintenant on aménage notre cours, terrasse ou balcon comme si cet endroit était le prolongement de l’intérieur.

Sofas pour relaxer, foyer au gaz, bacs à fleurs, arbres fruitiers, pergolas, cuisine extérieure, chaufferettes pour les soirées fraiches, voilà quelques éléments clés pour un espace extérieur trois saisons... et peut-être même quatre!

3. Un gym maison ou un espace dédié à l’exercice

Avec les salles d’entrainement qui ont été fermées plusieurs mois, plusieurs ont décidé de s’entrainer à la maison. Certains ont définitivement pris goût à ne pas avoir à se déplacer pour soulever des poids et faire un peu de cardio, et c’est pourquoi parmi les tendances design du moment, on retrouve l’espace dédié à l’entrainement.

4. Les grandes fenêtres

Plus les fenêtres sont grandes et sans fioritures, plus les pièces baigneront de lumière naturelle. Cet élément est primordial pour la plupart des gens qui se font construire ou qui rénovent. La porte pliante coulissante a aussi la cote puisqu’elle permet non seulement une belle entrée de lumière mais elle combine aussi la tendance de l’espace extérieur qui est un prolongement de l’intérieur.

5. Les espaces multifonctionnels

On ne parle plus d’aire ouverte maison plutôt d’espaces multifonctionnels. La tendance est à la flexibilité des pièces qui peuvent facilement se transformer selon les besoins du moment et accommoder tous les membres de la famille. C’est ici que le rangement intégré vient jouer un rôle crucial car on ne veut pas voir la paperasse du travail lorsqu’on écoute la télévision le soir pour décompresser.