12 belles plages du Nouveau-Brunswick qui font rêver

Le Nouveau-Brunswick compte une cinquantaine de plages, dont certaines seraient bordées par l’eau salée la plus chaude du Canada. Certaines d'entre elles nous ont donné envie de réserver des vacances au bord de la mer.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a laissé entendre, la semaine dernière, que les frontières de sa province pourraient rouvrir aux touristes de tout le Canada au mois de juillet si la campagne de vaccination se déroule bien. Il ne faut pas trop s’emballer, mais c’est difficile de ne pas rêver!

Voici donc, pour entretenir l’espoir, 12 belles plages du Nouveau-Brunswick à découvrir un jour:

1. Le parc provincial de la plage Parlee

Parlee Beach est sans doute la plus connue du Nouveau-Brunswick. Située à Pointe-du-Chêne, tout près de Shédiac, elle fait partie des fameuses «plages aux eaux chaudes» de la province. Le site est surveillé, animé, intéressant pour les familles, et il y a un grand camping à proximité. En chemin, on se doit d’aller saluer le homard géant de 90 tonnes de Shédiac!

2. La plage Kellys

Dans le parc national de Kouchibouguac, il y a des marais salés, des lagunes, des kilomètres de dunes et une longue plage de sable clair, surveillée et avec services. Pour s’y rendre, on emprunte une promenade de 1 km à travers la végétation dunaire. L’eau de la mer y est chaude!

3. Plage de Miscou

On a un peu l’impression d’avoir découvert un trésor quand on arrive à la plage Miscou, sur l’île du même nom, tout au bout de la péninsule acadienne. Le site est sauvage, avec une belle passerelle derrière les dunes. Salles de bains et stationnement.

4. La plage Murray

En plus d’être une autre de ces plages aux eaux chaudes, Murray Beach a deux particularités: on y voit le fameux pont de la Confédération, long de 12,9 km, et on peut y camper tout près de la mer. Avec services, mais sans surveillance.

Dans le village du même nom, la plage de Grande-Anse, encadrée de falaises, est un endroit à découvrir. Elle se trouve dans la Baie des Chaleurs, cette région connue pour son climat plutôt clément. La plage, avec services, est idéale pour les familles.

Cette plage sauvage (et chaude!) se trouve au cœur de l’Éco-centre Irving, un site qui protège la dune de Bouctouche, longue de 12 km. Pour aller s’étendre sur le sable, il faut emprunter une passerelle de bois de 2 km au milieu de la végétation. Expositions et visites d’interprétation sur les lieux.

À Cap-Pelé, cette plage familiale avec services se décrit comme la première plage canadienne d’eau salée à avoir reçu la certification «pavillon bleu». Il faut, paraît-il, goûter les coques frites de la cantine! Il y a une trentaine de chalets à louer sur le site, à l’écart de la plage.

Juste à côté de la marina de Bathurst, cette plage de la Baie des Chaleurs vous attend avec ses terrains de volley-ball, sa promenade et son sable doré. Services et surveillance inclus!

9. Plage du parc de l’Île-aux-Foins

Située à quelques kilomètres du village de Néguac, la plage du parc de l’Île-aux-Foins est encore un secret bien gardé, selon l’Acadie Nouvelle. Bon lieu pour l’observation des oiseaux, le parc compte des promenades de bois et un joli phare aux couleurs acadiennes. Plage de sable sans surveillance, avec commodités.

Sandy Beach est un terrain de camping de Cap-Pelé, dont l’attrait principal est — comme son nom l’indique — une belle plage sablonneuse. Elle est chaude et non surveillée. Une belle option pour les campeurs.

Difficile de parler de la côte du Nouveau-Brunswick sans mentionner la baie de Fundy et ses grandes marées, uniques au monde. Au parc provincial New River, on peut faire du kayak et des randonnées dans la baie, puis flâner sur la plage couleur caramel New River, idéalement à marée basse. Non surveillée.