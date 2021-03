ENTREVUE: Ariane Moffatt lance le nouvel album Incarnat

ENTREVUE - Ariane Moffat lance Incarnat, un 7ème album de chansons originales en carrière.

Ariane Moffatt lance le nouvel album Incarnat

Le 7ème album de chansons originales d'Ariane Moffatt, Incarnat, est paru le 26 mars sur toutes les plateformes. Il comporte 12 pièces, dont le premier extrait Espoir, lancé en décembre 2020.

On peut également y entendre Beauté (lancé en février 2021), un duo avec la chanteuse française Lou Doillon, Jamais trop tard, une adaptation libre de la version de Beck d’Everybody’s Got to Learn Sometime, ainsi que Phèdre en forêt, dont les paroles sont signées Fanny Britt.

Ariane Moffatt a prévu remonter sur scène le 21 mai prochain, à Montréal, au Théâtre Corona, ensuite à Tadoussac le 3 juillet et le 16 septembre à Chicoutimi avant de se produire dans 15 autres villes au Québec.

Vous pouvez voir Ariane dans les quotidiennes et les variétés de Star Académie, à TVA et TVA+. Elle a également collaboré au EP Les sessions de Waterloo avec les Académiciens, disponible sur toutes les plateformes.