Le diabète de grossesse, aussi appelé le diabète gestationnel, touche de 3% à 20% des femmes enceintes. En raison des risques qui l'accompagnent, il est préférable qu'il soit traité. Dans le cadre du mois de la nutrition, nous nous sommes entretenus avec la Marie-Pier Pitre-D'Iorio, nutritionniste et membre de Les diététistes du Canada.

Le diabète de grossesse, c'est quoi?

C’est comme le diabète qu’on connait, c’est juste que ça se passe durant la grossesse. Les femmes vont avoir les mêmes symptômes, mais une fois que la grossesse est finie, les symptômes disparaissent d’eux-mêmes.

Le diabète de grossesse, ça touche qui?

Ça peut toucher tout le monde, mais certains facteurs augmentent le risque.

· L'âge (risques plus élevés chez une femme de 35 ans et plus);

· L'historique de diabète dans la famille;

· La forme du corps (risques plus élevés chez une femme ayant un corps large);

· Le poids du bébé.

Pourquoi faut-il suivre un plan alimentaire?

Ce qui arrive avec le diabète gestationnel, c’est que les hormones se déséquilibrent, ce qui va faire que le corps va devenir plus résistant à l’insuline. De façon hormonale, plus le taux d’insuline est haut, plus il est difficile d'absorber le sucre. Les femmes vont donc avoir plus de sucre sanguin que la normale.

Que doit-on changer dans l'alimentation?

On va équilibrer les glucides durant la journée. L’idée ce n’est pas de les éliminer puisque le bébé a besoin de glucides. Il faut donc être stratégique dans la façon de les consommer.

Par exemple, quand on mange un fruit, notre sucre sanguin va augmenter. Un des trucs est de manger une protéine ou un gras lorsqu'on mange un fruit, de façon à ralentir la digestion.

La façon dont une personne diabétique mange devrait être la façon dont tout le monde mange. Cette façon de manger peut être bénéfique!

Quels sont les aliments riches en glucides?

Il y a des aliments qui sont plus haut en sucre. On peut penser aux fruits, légumes, grains entiers, bonbons ou au miel, sucre d’érable.

Quelles sont les complications possibles?

Si le diabète gestationnel n’est pas traité, il peut y avoir des complications au niveau du fœtus. L’enfant peut naître avec des sucres élevés ou il peut naître plus large. Ça peut aussi compliquer l'accouchement.