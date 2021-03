3 bijoux à moins de 25 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc de la région de Bordeaux qui est aussi plaisant que caressant

Bordeaux 2018

Château Ducasse - Hervé Dubourdieu

Bordeaux - France

Code : 13477959

Prix : 20,10 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un risotto au fromage et aux crevettes, un riz aux champignons sauvages...

Ils sont peu nombreux les blancs bordelais sur notre marché, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bonne qualité pour autant. Cet assemblage de sémillon, de sauvignon ainsi que d'une petite pointe de muscadelle est une véritable réussite! On craque pour ses délicats parfums floraux et ses invitantes notes d'agrumes, sa généreuse et enveloppante texture gustative ainsi que pour sa finale persistante et toute en fraicheur. À boire dès ce week-end ou lors des 3 à 4 années à venir.

2- Un cabernet franc qui est tout simplement ravissant

Bourgueil 2018

Cote 50 - Yannick Amirault

Loire - France

Code : 10522401

Prix : 25,25 $

Disponibilités : 6 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une pizza végétarienne, une papillote de légumes racines...

S’il y avait un seul mot pour bien décrire ce rouge ligérien, ça serait tout simplement : irrésistible! C'est assurément un des meilleurs rouges sous la barre des 25-26 $ que nous avons analysé au courant des dernières semaines. Un 100 % cabernet franc alliant précision, justesse, fraicheur, gourmandise et fruité éclatant. C'est juste trop bon et c'est définitivement ce flacon que je vais boire en «bulle familiale» samedi soir! J'oserais allonger quelques bouteilles dans un cellier encore au moins 4 ou 5 bonnes années.

3- Un rouge italien élaboré en méthode Ripasso qui en charmera plus d'un

Valpolicella Classico Superiore 2017

Ripasso - Bure Alto - Villa Girardi

Vénétie - Italie

Code : 12950417

Prix : 21,95 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 6,9 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

Prenez le temps de l'aérer au moins une bonne trentaine de minutes en carafe.

À déguster avec : vos plats réconfortants cuits à la mijoteuse à base de boeuf, d'agneau, de porc...

Les Québécois adorent les rouges de Vénétie qui sont faits en méthode Ripasso. Cette façon de faire apporte une certaine richesse au vin, de la complexité, de la concentration, de la gourmandise, de la dimension et d'avantage de profondeur. Celui que je salue ici est vraiment impeccable pour seulement 22 $! Il est expressif, multidimensionnel et de bonne mouture. Les plus patients pourront l'attendre encore 5 à 6 ans dans leur réserve.