RECETTE: Avocat, œuf et saumon

Essayez cette recette délicieuse et facile d'Avocat, œuf et saumon concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. Pour plus d’informations, visitez œuf.ca.

AVOCAT, ŒUF ET SAUMON

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : environ 20 minutes

Ingrédients

4 œufs du Québec

2 avocats, coupés en deux

60 ml (4 c. à table) oignons caramélisés

4 tranches de saumon fumé

1 pincée de piment en flocons

125 ml (1/2 tasse) cheddar, râpé

Sel et poivre au goût

Les oignons caramélisés

2 oignons rouges, émincés

45 ml (3 c. à table) huile d’olive

15 ml (1 c. à table) miel

2 gousses d’ail, hachées

30 ml (2 c. à table) vinaigre blanc

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faire revenir les oignons dans l’huile d’olive, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 3

Ajouter le miel, l’ail, le vinaigre, assaisonner légèrement, baisser le feu et laisser revenir encore, 5 minutes.

ÉTAPE 4

Creuser légèrement l’intérieur de chaque demi-avocat.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, disposer les demi-avocats et dans chaque creux, déposer 1 c. à table d’oignons caramélisés, une tranche de saumon fumé, un œuf, puis repartir le piment et le fromage et laisser cuire au four, 10 à 12 minutes.

ÉTAPE 6

Servir accompagné d’une salade