STAR ACADÉMIE: Entrevue avec Dashny Jules

STAR ACADÉMIE - Dashny Jules a quitté l'Académie cette semaine après une sublime performance. Sabrina Cournoyer s'entretient avec lui et fait un retour sur son parcours.

Entrevue avec Dashny Jules de Star Académie

Cette semaine encore, les candidats en danger ont livré des performances impressionnantes. En interprétant sa propre composition Les collines, Rosalie Ayotte, de Saint-Tite, a gagné le cœur du public. En reprenant respectivement I Have Nothing de Whitney Houston et Sans limites de Kevin Bazinet, les Montréalais Queenie Clément et Dashny Jules ont tous les deux ému Gregory Charles aux larmes. Confrontée à un choix difficile, l’Académie a décidé de protéger Queenie.

Écoutez les performances des candidats en danger ici: