DESTINATIONS - Lorsqu'on veut visiter le Québec, il y a plusieurs options: le camping, les hôtels, les chalets, etc. Mais avez-vous pensé aux pourvoiries?

À la découverte des pourvoiries du Québec

Avec plus de 300 établissements aux 4 coins du Québec, les pourvoi-ries sont le plus vaste réseau d’hébergement en milieu naturel au Québec et elles sont facilement accessibles. avec autant d’établissements, vous comprendrez qu’il y en a pour tous les goûts! Jean-François Baril nous en présente quelques unes et nous parle de tout ce qu'on peut y faire.

Pour plus d’informations, visitez pourvoiries.com.