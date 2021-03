Avril 2021 s'annonce inoubliable pour ces 3 signes astrologiques

Maintenant que l'énergie du Poisson est (presque) dissipée, nombreux sont les signes astrologiques qui se réjouissent de retrouver vigueur et entrain.

Seuls les Poissons, les Cancers et les Scorpions ont nagé paisiblement dans les eaux troubles du mois de mars. Pour les autres, la traversée a été plus laborieuse. Heureusement, les planètes entrent dans une nouvelle danse en avril, ce qui favorisera les signes de terre et de feu.

LE MOIS D'AVRIL SERA INOUBLIABLE POUR CES 3 SIGNES

Bélier

Le Bélier, dont les ardeurs ont été ralenties dans les derniers mois, retrouve sa fougue. Depuis que le Soleil est entré dans son signe, il retrouve peu à peu la vitalité qui l'avait quitté. Enfin, les projets s'accélèrent et se concrétisent... à son rythme! Celui qui aime que les choses se déroulent à vitesse grand V sera servi.

La planète Mercure, qui était en Gémeaux, entre dans le signe du Bélier le 3 avril. Ce mouvement, qui influence le mode de communication, avantagera les natifs de ce zodiaque. Ils seront en mesure de visualiser et de transmettre plus clairement leurs idées. Ils devront toutefois faire attention pour ne pas bousculer ceux qui n'ont pas le même rythme que lui.

Taureau

L'ensemble des planètes semblent conspirer en faveur du Taureau. Ce signe de terre sera d'abord avantagé par Vénus, qui entrera en Taureau à la mi-avril. Une étincelle, un coup de foudre viendra allumer (ou rallumer) la flamme chez ce zodiaque. Chose certaine, l'amour sera au rendez-vous.

Dès le 19 avril, c'est au tour du Soleil d'entrer dans le signe du Taureau. Cette énergie lui permettra d'être en harmonie avec qui il est. Tout à coup, les idées deviennent plus pragmatiques et les projets, plus réfléchis. Ce retour au calme sera une période propice pour faire fleurir un projet qu'il chérit.

Lion

La présence de la planète Vénus permettra au Lion de se démarquer des autres signes astrologiques. Celui qui sait comment se mettre en valeur verra son pouvoir de séduction se décupler au cours du mois d'avril. Cette énergie est autant vraie pour ses relations personnelles que professionnelle.

Communicateur né, le Lion sera amené à se servir de ses talents pour développer des opportunités financières. Avril sera prospère!