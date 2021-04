RECETTE: Filet mignon de bœuf aux épices

RECETTE - Essayez la meilleure recette de steak de Jonathan Garnier: Filet mignon de bœuf aux épices, présentée par SB cuisine Zeste.

FILET MIGNON DE BŒUF AUX ÉPICES

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : environ 25 minutes

À voir aussi: Nos 5 meilleures recettes au BBQ

Ingrédients

4 médaillons de filet mignon de bœuf du Québec

15 ml (1 c. à table) graines de coriandre, entières ou concassées

15 ml (1 c. à table) graines de fenouil

60 ml (4 c. à table) champignons secs au choix

30 ml (2 c. à table) poivre du moulin

30 ml (2 c. à table) fleur de sel

15 ml (1 c. à table) poudre d’ail

15 ml (1 c. à table) poudre d’oignon

5 ml (1 c. à thé) poudre de moutarde

3 ml (1/2 c. à thé) piments en flocons

5 ml (1 c. à thé) mélange d’herbes de Provence

30 ml (2 c. à table) d’huile d’olive

30 ml (2 c. à table) beurre

Sel et poivre au goût

Les tomates confites

1 l (4 tasses) tomates Cerise

2 gousses d’ail, coupées en 4

1 échalote, hachée fin

1 pincée du mélange d’herbes de Provence

500 ml (2 tasses) huile d’olive

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

ÉTAPE 2

Dans un plat allant au four, répartir les tomates Cerise, l’ail, l’échalote, les herbes de Provence, un peu de sel et de poivre, l’huile d’olive et laisser cuire au four, environ 25 minutes.

ÉTAPE 3

Entre temps, à l’aide d’un moulin à épices ou d’un mixeur, broyer grossièrement les graines de coriandre et de fenouil.

ÉTAPE 4

De même, réduire en poudre les champignons secs.

ÉTAPE 5

Dans un bol, mélanger le poivre du moulin, la fleur de sel, la coriandre et le fenouil, la poudre d’ail, d’oignon, de moutarde, les flocons de piments, les herbes de Provence et la poudre de champignons.

ÉTAPE 6

Enrober la viande d’huile d’olive puis du mélange d’épices préparé.

ÉTAPE 7

Préchauffer le four, la grille au centre à 220 °C (425 °F).

ÉTAPE 8

Dans une poêle chaude, faire saisir la viande, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 9

Sur une plaque allant au four, disposer les médaillons de bœuf, déposer un cube de beurre sur chacun et laisser cuire au four, 8 à 10 minutes, selon la cuisson désirée.

ÉTAPE 10

Servir la viande, accompagnée des tomates confites et de frites maison.

Nb : *Pour une cuisson au barbecue, saisir la viande en cuisson directe, 2 minutes de chaque côté, puis 6 à 8 minutes, en cuisson indirecte, couvercle fermé (cuisson indirecte : feu allumé d’un seul côté et viande sur la grille côté feu éteint)

**L’huile d’olive des tomates confites, une fois refroidie, peut être utilisée, dans des salades, des cuissons de poisson, etc...