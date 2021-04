3 bonnes aubaines à moins de 20 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.saq.com/fr/produits/produits-origine-quebec

1- Un blanc de Galice aux parfums d'agrumes qui est bourré d'énergie

Rias Baixas 2019

Pazo de Villarei - Altos de Torona

Galice - Espagne

Code : 14005873

Prix : 19,30 $

Disponibilités : 135 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : du crabe des neiges, un tartare de pétoncle, des moules marinières...

Voici un 100 % albarino qui est exactement comme on les aime, soit énergique, vigoureux, croquant, tendu, propre, droit, vibrant et quelque peu salin et iodé. Les fruits de mer en coquillage lui iront à ravir. Les amoureux de chardonnay beurrés, pâteux, peu acides et abondamment boisés devront peut-être s'abstenir, car on n’est vraiment pas là... Consommez la bouteille dans sa prime jeunesse au courant des 12 à 18 mois à venir.

2- Un remarquable rapport qualité/prix/plaisir du Portugal septentrional

Dão 2018

Maias - Faldas da Serra

Beira - Portugal

Code : 14070472

Prix : 16,50 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers bien garnis, de la tourtière de gibiers, du pain de viande maison...

Cet assemblage de plusieurs cépages autochtones portugais s'avère une très bonne aubaine pour seulement 16 $! Son fruité est juste et éclatant. Aucune lourdeur gustative n'est au rendez-vous et on en demandera assurément un deuxième verre. Un seul mot à retenir pour le trouver en magasin ou sur le site du monopole ; Maias! À boire dès ce week-end ou lors des 3 ou 4 années suivant son achat.

3- Un rouge de la Navarre qui fruité net, précis et abondant

Navarra 2019

Inmune - Tandem

Navarre - Espagne

Code : 14154051

Prix : 17,30 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes marinées et grillées sur votre BBQ : bœuf, bison, agneau, cerf...

Ce 100 % grenache est une véritable gourmandise, du «bonbon» (sans avoir le sucre qui va avec) pour le palais! Les vignes qui sont à la base de ce produit ont entre 30 et 70 ans d'âge. Elles sont plantées à une altitude de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, ça offre beaucoup de fraîcheur au vin. C'est ni trop tannique ni trop riche et si vous le servez assez frais, vous passerez un beau moment en le dégustant. Consommez la bouteille d'ici 2 ans.