Sandwich déjeuner de filet mignon de porc laqué à l’érable façon BLT

Une recette signée Arnaud Marchand.

Portions : 4

Ingrédients

4 pains à burger briochés

1 filet mignon de porc

8 tranches de bacon cuit

4 œufs

1 tomate

1 laitue Boston en chiffonnade

2 c. à soupe de mayonnaise

Laque à l’érable

1 c. à soupe d’huile de canola

1 oignon en dés

125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

125 ml (1/2 tasse) de sauce soja

375 ml (1 1/2 tasses) de fond brun

1 c. à soupe de vinaigre de cidre

Préparation

Laque à l’érable

Dans un faitout, chauffer l’huile à feu moyen et faire revenir les ognons pendant 3 minutes. Ajouter le sirop d’érable et faire réduire de moitié. Ajouter la sauce soja et le vinaigre de cidre et faire réduire de moitié. Ajouter le fond brun. Porter à ébullition et mettre de côté.

Filet mignon

Dans une poêle saisir le filet mignon de porc sur chaque face sans l’assaisonner avec un peu d’huile. Une fois bien coloré, déglacer avec la laque à l’érable et laisser cuire dans la sauce à feu doux pendant une dizaine de minutes (71 degrés Celsius à cœur), rosé à cœur.

Faire griller les tranches de pain.

Cuire les œufs au plat à la poêle, les tourner, garder le jaune pas trop cuit.

Émincer la laitue en chiffonnade et mélanger avec la mayonnaise. Garder 4 feuilles intactes.

Trancher les tomates en rondelles.

Monter le sandwich en mettant une tranche de pain grillée, une feuille de laitue, deux tranches de tomate, la chiffonnade de laitue, 2 tranches de bacon puis le filet de porc émincé. Finir en ajoutant l’œuf tourné puis le dessus du pain.

Servir avec un supplément de laque à l’érable.