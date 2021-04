Dave Morissette nous partage des phrases inspirantes 

Dave Morissette nous présente des phrases inspirantes et motivantes qui ont eu un réel impact dans sa vie.

On connait tous des phrases ou des citations qui nous motivent et nous inspirent. Dave Morissette nous donne quelques exemples de phrases qui l’ont réellement aidé au cours de sa carrière. Sabrina Cournoyer, Charles-Antoine Sinotte, Mathieu Roy et Gino Chouinard nous partagent, à leur tour, des citations qu'ils aiment se répéter et qui les inspirent au quotidien.