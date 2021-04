ENTREVUE - Dans le livre «Mister Big, ou la glorification des amours toxiques», India Desjarins se penche sur l’impact de la fiction sur nos amours.

«Mister Big, ou la glorification des amours toxiques»: India Desjardins nous parle de son premier essai

Dans son premier essai, écrit au «je», «Mister Big, ou la glorification des amours toxiques», India Desjardins pose un regard sur certaines œuvres qui, selon elle, peuvent avoir une incidence sur nos comportements sociaux et interpersonnels. Elle aborde la glorification des relations malsaines et de la violence psychologique, qu’elle illustre à l’aide d’exemples tirés de la culture populaire, autant à la télé qu’au cinéma. Son essai nous donne accès à ses réflexions et ses recherches du côté de la science, l’histoire et la philosophie à mesure qu’elle avance dans sa quête.