SPCA de Montréal : Regis, Alfred et Banana se cherchent une nouvelle famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

La SPCA ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, l'organisme cherche un foyer à trois animaux : Regis, Alfred et Banana.

ADOPTER UN ANIMAL

Cette semaine, l’équipe de Salut Bonjour est tombée sous le charme de trois animaux d’espèces différentes qui sont en attente d’un nouveau foyer. Comme nous étions incapables d’en choisir un seul, nous vous présentons le trio!

Regis, le chien

Même s’il est âgé de 13 ans, Regis a encore beaucoup d’énergie, et encore plus d’amour à donner. Après une belle promenade, il adore s’installer devant la télé avec ses humains. Toutefois, il faudra que Regis apprenne à rester seul graduellement. Étant porté à « jaser », Regis sera mieux dans une maison plutôt que dans un appartement ou un condo. Notre fier papi est à la recherche d’une famille calme, sans jeunes enfants ou autres animaux. Une fois à l’aise dans son nouvel environnement, Regis saura vous montrer son côté affectueux et joueur!

Alfred, le chat

Alfred est un beau matou de 12 ans, timide au premier abord, mais ô combien mignon! Ce chat d’« âge mûr » adore discuter avec ses humains favoris en faisant de petits miaulements, ce qui le rend vraiment craquant! Alfred a longtemps vécu avec une chatte à ses côtés, c’est pourquoi il cherche maintenant un foyer où vit au moins un autre chat, qui lui tiendra compagnie. Comme il est un peu craintif, une famille composée uniquement d’adultes serait idéale pour lui. Notre matou a pu profiter d’une dentisterie à la SPCA de Montréal et il est maintenant prêt à quitter pour sa nouvelle maison!

Banana, la perruche

Banana est une jolie perruche jaune (vous aviez sûrement deviné sa couleur!). Elle cherche une famille tranquille, car elle est très sensible aux bruits et aux mouvements. Âgée de 10 ans, cette gente dame est de nature plutôt timide et réservée, c’est pourquoi une famille expérimentée, qui sera attentive et respectueuse, est recherchée pour en prendre soin. Banana vivra ainsi une belle retraite, en toute sérénité!

Des visites à ne pas négliger

Tous les animaux ont besoin de soins vétérinaires réguliers, mais cela est encore plus important pour les animaux âgés comme Regis, Alfred et Banana. Dans le cas de Banana, il faudra prévoir des suivis chez un vétérinaire spécialisé dans les animaux exotiques.

Pour adopter à la SPCA de Montréal

Si vous êtes intéressé par Regis, Alfred ou Banana, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil de l’animal désiré se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!