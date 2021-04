Une maison au style éclectique tout en couleur

Les couleurs et les motifs ont une place de choix dans cette maison située à Queensville, en Ontario. Amateurs de design et de décors pétillants, vous en aurez plein la vue!

Transformer un espace blanc et sans personnalité en un lieu débordant de vie: c’était le mandat de la designer Sabrina Albanese, qui a déployé tout son talent pour aménager cette maison modèle. Imprimés et coloris vitaminés sont la signature de la designer, et ce décor hors du commun en est un bon exemple. «J’aime créer des espaces joyeux, des pièces qui, lorsque vous y passez, vous mettent du pep dans le soulier!» Selon elle, on peut tout faire... sauf suivre les règles (ou presque)!

Ainsi, elle conseille de ne pas hésiter à mélanger couleurs, styles et motifs, pourvu que l’on prenne soin de les doser. «Pensez à intégrer des tons neutres dans l’aménagement», explique Sabrina.

Le salon

Lauren Miller

L’imprimé de l’habillage de fenêtre a servi de point de départ pour ce décor. Un fauteuil et quelques accessoires, tels les vases et le jeté, reprennent la nuance moutarde. Parallèlement à l’avalanche de teintes dans la pièce, murs, cheminée, canapé et tapis immaculés jouent la discrétion, ce qui permet aux objets colorés de briller davantage.

Canapé article.com • Table basse et table d’appoint Elte Mkt • Lampe de table Currey and Company • Coussins verts et coussin bleu Sabrina Albanese Design • Coussins orange et coussin noir cb2.ca • Tapis EQ3 • Panier Serena & Lily

Lauren Miller

Aménagement et meuble de rangement Sabrina Albanese Design • Fauteuil article.com • Coussin Luke Edward Hall • Miroir cb2.ca • Tableau LD Shoppe

La salle à manger

Lauren Miller

L’originalité de la salle à manger réside dans le foisonnement de motifs et de couleurs, mais aussi dans le joli buffet-vaisselier fabriqué sur mesure: la vaisselle, rangée par couleur, crée l’effet d’un grand tableau qui reprendrait toutes les teintes du décor.

Le mobilier à saveur rétro dégage une agréable impression de confort et de convivialité. Quant au rose pimpant de l’habillage de fenêtre, il resplendit dans cet ensemble de nuances inspirées de la nature.

Table et banquette article.com • Fauteuils cb2.ca • Buffet-vaisselier Sabrina Albanese Design • Suspension Currey and Company • Rideaux Robert Allen • Tapis Pier 1 Imports

Le bureau

Lauren Miller

Qui a dit qu’un bureau ne pouvait pas être sérieux et sémillant à la fois? La designer a merveilleusement amalgamé sobriété et inventivité en choisissant un revêtement de vinyle noir pour le mur (qui rappelle que cette pièce est réservée au travail et à la concentration) et un chatoyant tapis rouge cerise.

En parfaite harmonie avec la bibliothèque et la table d’appoint, les fauteuils Havana – chinés chez un antiquaire – confèrent un look vintage à la composition.

Bibliothèque Pier 1 Imports • Table d’appoint Structube • Lampadaire Restoration Hardware • Papier peint Phillip Jeffries • Tissu des rideaux Schumacher • Tapis Ikea

Le boudoir

Lauren Miller

Dans cette pièce de détente, la designer nous étonne – une fois de plus! – en superposant les motifs. À un papier peint ludique, elle a jumelé des œuvres façon pop art aux couleurs électriques, juste pour le plaisir. Et ça marche! Mais si le mariage est réussi, c’est qu’elle a su doser en complétant l’aménagement d’un mobilier sobre et uni.

Canapé, table basse et lampadaire Structube • Fauteuil Ikea • Papier peint Ardmore Cole & Son

La cuisine

Lauren Miller

Diffcile de croire que tout était blanc ici avant le passage de la designer! Choix audacieux, le bleu se déploie avec panache parmi les armoires ivoire. L’habillage en bois mouluré de l’imposante hotte et la banquette sont mis en évidence grâce à la nuance cobalt.

Quant au jaune citronné de divers accessoires, il fait déborder la pièce de luminosité. Et le rose dans tout ça? C’est un accent tonique qui égaie encore davantage le décor.

Lauren Miller

Armoires Aspen Ridge Homes • Table et suspension Sabrina Albanese Design • Fauteuils article.com • Coussins Tonic Living • Tissu Palma (banquette) Christopher Farr Cloth • Peinture Bleu Cobalt 2061-20 (hotte et banquette) Benjamin Moore

La chambre principale

Lauren Miller

Le mur bleu pastel, qui reprend l’aspect matelassé d’une courtepointe, crée un effet spectaculaire. Cette nuance a inspiré le reste de l’aménagement. «C’est toujours opportun de choisir un coloris qu’on aime, pour l’employer ensuite sous plusieurs déclinaisons, du foncé au plus pâle», explique la designer.

Elle conseille également, si la place manque pour une coiffeuse dans la salle de bains, de l’inclure dans la chambre. On opte pour de petits meubles, on n’encombre pas l’espace et on intègre des détails qui suggèrent une atmosphère glamour, comme cette chaise rembourrée à franges ou les accessoires dorés.

Lauren Miller

Fauteuils pivotants et lampe de table (sur la coiffeuse) Elte MKT • Peinture de la table de chevet Teresa’s Green n° 236, Farrow & Ball • Coiffeuse et miroir Ikea • Chaise Pier 1 Imports • Plafonnier Aerin Lauder • Coussin à pompons (sur le lit) et tapis cb2.ca

Lauren Miller

La salle de bains principale

Lauren Miller

La designer a souhaité créer une ambiance de sérénité et d’apaisement dans cette pièce qui se révèle la plus sobre de la maison. Pas d’effet surprenant, juste de la douceur.

Le gris soutenu du meuble-lavabo est atténué par le marbre blanc, tandis que le papier peint bleu poudré s’agence parfaitement au mur de carreaux gris clair. Bien qu’on pourrait penser que les motifs imposants encombrent l’espace, il en est ici tout autrement, notamment à cause de la délicatesse des coloris.

Table d’appoint en teck Elte • Miroir Restoration Hardware • Tissu (store) et papier peint Coconut Grove Schumacher

Chambre d'amis et salle d'eau

Lauren Miller

Dans une myriade de couleurs et de motifs, la chambre d’amis brise les conventions. Une couverture vert bouteille avec, en toile de fond, un papier peint rougeâtre est un choix inattendu, mais la sobriété de la literie permet ce genre d’agencement quelque peu osé.

En outre, les imprimés de feuilles et de fleurs de la tête de lit et du rideau sont assez délicats pour se fondre dans le décor. Du côté de la salle d’eau, on dit oui à l’effet galvanisant du papier peint et non à l’austérité!

Lauren Miller

Lit fait sur mesure Sabrina Albanese Design • Coiffeuse Ikea • Chaise Structube • Lampe de table Elte MKT • Couverture verte West Elm • Tissu Creeping Fern (tête de lit), tissu Antalya Medallion (rideau et coussin fleuris) et papier peint Drizzle Schumacher

SALLE D’EAU: Meuble-lavabo Aspen Ridge Homes • Appliques Supreme Lighting • Miroirs Umbra • Papier peint Shanghai Peacock Cerise Schumacher