DIVERTISSEMENT - L'animateur de Chanteurs masqués est enfin dévoilé!

Chanteurs masqués: Guillaume Lemay-Thivierge animera la nouvelle émission de TVA!

L’identité de l’animateur du divertissement familial à grand déploiement de l’automne à TVA est maintenant connue! Le masque et le costume sont tombés à La Tour jeudi dernier: Guillaume Lemay-Thivierge sera à la barre de Chanteurs masqués, l’adaptation québécoise du concept sud-coréen The King of Masked Singer, produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu.

On parle avec Guillaume de ce nouveau projet et il nous en dévoile un peu plus sur le concept.