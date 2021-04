Si on s'aimait : la 2e saison débute lundi à TVA

Le docu-réalité Si on s'aimait reprend du service à TVA, et ce, dès lundi.

La sexologue Louise Sigouin accompagnera trois nouveaux célibataires, à la recherche de l'amour véritable. Cette année encore, les participants pourront compter sur les judicieux conseils de la sexologue, qui fonde son approche sur les 5 dualités.

À travers cette quotidienne d'une demi-heure, vous pourrez être témoins du cheminement des célibataires, de la première date jusqu'à la cohabitation. Ils seront amenés à poser un regard différent sur les comportements qui les motivent et sur les relations qu'ils ont vécu.

Profils des célibataires

Brigitte, 53 ans

Brigitte est une grande passionnée de vélo. La nature lui permet de s’éloigner du bruit et des préoccupations. De nature spontanée, elle sait aussi se montrer très douce.

Sébastien, 35 ans

Sébastien n'a jamais eu de relation amoureuse significative. La musique occupe une grande place dans sa vie, au point où il rêve de devenir chanteur. Ses grandes qualités: l’ouverture, l’écoute et l’honnêteté.

Guillaume, 31 ans

Grand sportif, Guillaume aime être entouré de ses amis. Comme il n’a pas encore vécu de longues relations amoureuses, il devra apprendre à mieux communiquer et à s’investir davantage.

Vous ne serez pas seuls à être témoins des premiers balbutiements entre les participants. De leur salon, le duo composé d'Émily Bégin et de Guillaume Lemay-Thivierge sera amené à les observer et à exprimer réflexions et commentaires. Ils auront l'occasion de s'entretenir avec Louise Séguin pour en apprendre plus sur les comportements des célibataires.

Si on s'aimait sera diffusées du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes de TVA. L'émission sera aussi offerte en rattrapage gratuitement sur le site de TVA+.