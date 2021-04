3 grands crus à moins de 30 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 bonnes aubaines à moins de 20 $

1- Du «vrai», du bon et du bien vigoureux Chablis? Oui, oui, oui!

Chablis 2019

Domaine Céline & Frédéric Gueguen

Bourgogne - France

Code : 14216654

Prix : 27,50 $

Disponibilités : 105 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des huitres fraîches, un ceviche de pétoncle, du crabe mouillé d'un splash de jus de citron...

Ça, c'est du chardonnay comme on les aime! Tendu, franc, excitant, propre, aérien, net, salivant, minéral, pur... Un blanc «clair comme de l'eau de roche» qui charmera de nombreuses papilles, et ce, autant à table sur des entrées froides qu'à l'apéro. Il tiendra encore 3 voire 4 années dans votre réserve.

2- Un rouge bourré de fruit de la région de la Rioja

Rioja 2017

La Montesa - Bodega Palacios Remondo

La Rioja - Espagne

Code : 10556993

Prix : 21,65 $

Disponibilités : 205 bouteilles en ligne et 175 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une tourtière, un pain de viande, une paella, un hot hamburger...

Véritable réussite millésime après millésime, ce cru ibérique en offre énormément pour même pas 22 huards! Il est fourni, gourmand, multidimensionnel et fort savoureux. Une autre épatante cuvée signée avec brio par le talentueux vigneron Alvaro Palacios. Très bon dès ce week-end ou lors des 5 à 6 ans à venir.

3- Un «introuvable» et tout à fait recommandable Barolo à moins de 30 $

Barolo 2015

Vinum Vita Est - Terre del Barolo

Piémont - Italie

Code : 14027061

Prix : 29,95 $

Disponibilités : 75 bouteilles et 180 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 17 degrés Celsius en prenant soin de l'aérer au moins 30-40 minutes en carafe

À déguster avec : un risotto de champignons sauvages, des pâtes au confit de canard, un osso bucco...

Pour être franc avec vous, j'avais des petits doutes tirant le bouchon de ce rouge italien... Avouez qu'un Barolo coutant seulement 30 $, ça ne court pas les rues? S’il se retrouve ici aujourd'hui, c'est qu'il nous a charmé et séduit. Sans être le plus complexe, profond et détaillé que nous avons dégusté à ce jour, le produit est très bon et bien représentatif de son cépage (le nebbiolo) et de sa région de production (Barolo dans le Piémont). Comme il a déjà 6 ans, je vous recommande de ne pas l'oublier plus de 3 à 4 ans en cave.