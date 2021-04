Roulades de longe de porc, asperges, vinaigrette crémeuse au bacon

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.dubreton.com/

Portions : 2

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 3 heures

Ingrédients

1 paquet de 100 g de longe de porc cuite à l’ancienne duBreton

1 paquet de 250 g de bacon bio keto duBreton

8 asperges larges

8 tranches de provolone

1 radicchio

1 pomme verte Granny Smith

2 c. à table (30ml) de kasha torréfié (sarrasin)

Vinaigrette

1⁄2 tasse (125 ml) de crème sûre 14 %

1 lime (jus et zeste)

1 gousse d’ail haché

4 petits cornichons surs

4 oignons marinés

1⁄4 tasse (60 ml) de parmesan râpé

2 c. à table (30 ml) d’aneth ciselé

Préparation

Étape 1 : Préchauffer le four à 400F (195C) et tapisser une plaque de cuisson avec un papier parchemin ou tapis de cuisson. Tapisser le bacon sur la plaque et cuire de 12 à 15 minutes pour que le bacon soit croustillant. Retirer les tranches et les éponger sur un papier absorbant. Réserver à la température ambiante.

Étape 2 : Ensuite, faire bouillir deux litres d’eau avec une bonne pincée de sel. Pendant ce temps, peller les asperges à l’aide d’un économe et conserver les peluches pour votre prochain bouillon de légumes. Plonger les asperges ensuite dans l’eau bouillante salée et cuire 1 minute. Retirer les aussitôt et les refroidir dans une bassine d’eau glacée. Par la suite, les éponger et les assaisonner de sel et poivre. Réserver pour le montage.

Étape 3 : Pour la vinaigrette, émulsionner tous les ingrédients à l’aide d’un pied mélangeur et assaisonner. Ensuite, hacher la moitié du bacon cuit et le mélanger dans la vinaigrette pour y ajouter le goût fumé de ce dernier et sa texture craquante.

Étape 4 : Sur une planche de travail, étaler les tranches de longe de porc et y mettre une cuillère à thé de vinaigrette sur chacune d’elles puis une tranche de provolone taillées du même diamètre, suivi d’une asperge cuite. Rouler ensuite sur elles-mêmes et piquer avec un cure dent.

Étape 5 : Ciseler ensuite le radicchio et couper la pomme en juliennes fines. Dans un bol, mélanger avec la vinaigrette et assaisonner de sel et poivre.

Étape 6 : Pour le montage, disposer la salade au centre d’une assiette et garnir avec les roulades de longe de porc. Ajouter le kasha et concasser le reste des tranches de bacon sur le dessus du plat. Décorer de quelques tranches de cornichons, d’oignons marinés et de quelques feuilles d’aneth.