Suggestions de lecture du 11 avril 2021

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Mister BIG ou la glorification des amours toxiques

India Desjardins

Québec Amérique



C’est avec beaucoup de douceur qu’India observe l’impact que la fiction peut avoir sur notre perception des relations amoureuses. En analysant la relation de Carrie Bradshaw et de son fameux Mister Big, deux personnages centraux de la série Sex and the city, elle nous fait prendre conscience qu’être «Team Big» peut être plus toxique qu’il n’y paraît.

2- Chute libre

Enquête, aviation, suspens

Rick Mofina

Alire



Le vol Eastcloud 4990 connaît des défaillances de système surprenantes... du moins, c’est ce que jurent les pilotes, puisque les enquêteurs croient plutôt à une erreur humaine. Serait-ce possible que quelqu’un cherche à prendre le contrôle d’un avion à distance? C’est ce que la journaliste Kate Page tentera de découvrir, afin de faire éviter d’autres catastrophes aériennes.





3- C’est arrivé la nuit (tome 1) et Le crépuscule des fauves (tome 2)

Suspense, thriller

Marc Lévy

Robert Laffond



Un groupe de neuf hackers qui ne se connaissent pas travaillent pour le bien de la société. Du moins, c’est ce qu’ils prétendent. Avec un style à la «casa de papel», vous serez captivés par les aventures (et crimes) de cette bande de robins des bois des temps modernes.

4- Maxim et Loïc - Coeurs en cadence

Adolescents

Les Zailées

Marie-Pier Meunier

Que faire quand votre nouvel amour est aussi celui de votre meilleure ami? Maxim et Loïc pourront-ils cacher leur relation à Rose très longtemps? Amour et amitié doivent-ils nécessairement faire des flammèches? Un livre d'ados sur fond musical qui se dévore en une journée.





5- Oupelaï : l’insupportable défaite

Enfants

Nadia Gagnier & Tristan Demers

Petit Homme



Vous est-il déjà arrivé d’être mauvais perdant ? Oupelaï ! Moi aussi.

Apprenez à vos petits une belle leçon d’humilité grâce à ce livre magnifiquement illustré.