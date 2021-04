ENTREVUE: 40 ans de carrière pour Mario Pelchat

ENTREVUE - Afin de célébrer ses 40 ans de carrière, Mario Pelchat prépare une tournée intitulée Comme au premier rendez-vous.

40 ans de carrière pour Mario Pelchat

Si au fil des ans il est devenu producteur et même viticulteur, Mario Pelchat demeure toujours un de nos plus grands chanteurs. À l'âge de 17 ans, il sortait son tout premier 45 tours. Afin de célébrer ses 40 ans de carrière, Mario prépare d’ailleurs une tournée intitulée Comme au premier rendez-vous, prévue en 2022. On souligne le tout avec lui et on lui parle également de ses autres projets, dont la viticulture au Domaine Pelchat Lemaître-Auger.