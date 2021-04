STAR ACADÉMIE: Entrevue avec Maëva Grelet et Shayan Heidari

STAR ACADÉMIE - Suite au variété du dimanche 11 avril, ce sont Maëva Grelet et Shayan Heidari qui quittent l'Académie. Voyez l'entrevue de Sabrina Cournoyer avec eux ainsi que notre retour sur leur parcours.

Entrevue avec Maëva Grelet et Shayan Heidari de Star Académie

À une semaine de la première demi-finale de la saison, quatre candidats étaient en danger cette semaine et deux d’entre eux devaient dire au revoir à l’Académie.

Selon Ariane Moffatt, les quatre Académiciens auraient mérité de rester à l’Académie, car ils ont tous offert une performance extraordinaire. Avec une reprise extrêmement touchante de Comment je te dirais de Renee Wilkin, William Cloutier a remporté le vote du public. Le corps professoral a choisi de protéger Lunou Zucchini, qui a éblouis en interprétant la puissante ballade Million Years Ago d'Adele.

Deux chanteurs extrêmement talentueux et attachants ont du quitter, Maëva Grelet, qui dévoilé sa composition Le temps au temps, et Shayan Heidari, avec une émouvante interprétation de Somewhere Only We Know de Keane. On parle avec eux de leur parcours à Star Académie et de ce qui les attend pour la suite.