ENTREVUE: Des nouvelles de Jeff Boudreault

ENTREVUE - On connait Jeff Boudreault comme comédien. Mais on apprend à le connaître aussi comme entrepreneur, lui qui est actionnaire d’une microbrasserie et micro-distillerie dans son Roberval natal. On prend de ses nouvelles, et des nouvelles de ses projets!

Des nouvelles de Jeff Boudreault

À voir aussi: Entrevue avec Michel Charette

Depuis qu’il s’est lancé en affaires avec la microbrasserie Beemer (Roberval), qui a vu le jour en 2017, Jeff Boudreault a plein de projets pour l’entreprise, qui comprend aussi une distillerie et un volet sanitaire avec leur désinfectant. Beemer vient de mettre sur le marché son premier gin ainsi qu’une première vodka. Ils ont également 10 sortes de bières.