MIEUX-ÊTRE: Comment mieux dépenser nos économies de pandémie?

MIEUX-ÊTRE - Le «revenge spending», ou thérapie par le magasinage, est un phénomène qui fait surface depuis la pandémie. Comme plusieurs sont contraints à réduire leurs dépenses (avec certains commerces fermés, les voyages interdits, les sorties moins nombreuses...), nous cherchons à «compenser» en dépensant ailleurs. Mais comment s'assurer de prendre les bonnes décisions et bien dépenser nos économies?

Comment mieux dépenser nos économies de pandémie?

Certains experts en consommation disent qu’il y aura un phénomène de «revenge spending» après la pandémie, traduit librement en français par «thérapie par le magasinage».

Fondamentalement, le «revenge spending» renvoie au fait de dépenser davantage que d’habitude, à la suite – notamment – de l’oppression ressentie par la majorité des consommateurs depuis les débuts de la pandémie. Il semble que la tendance s’observe déjà chez certains et Geneviève Guérard avait envie d'aborder le sujet. Comment dépenser plus consciemment et éviter les décisions impulsives (et surtout, les regrets)?

Elle nous partage d'ailleurs la carte suivante, qui nous aidera à déterminer si l'achat qu'on s'apprête à faire est raisonnable: