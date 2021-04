TENDANCES MODE & BEAUTÉ - Mitsou Gélinas nous présente les plus grandes tendances accessoires du printemps 2021. Elle nous parle notamment des bijoux et des lunettes de soleil qui seront partout et qui font fureur sur les médias sociaux.

ACCESSOIRES: Les plus grandes tendances du printemps 2021

Cette année, les bijoux et les accessoires vont être amusants et plusieurs nous feront faire un voyage dans le temps! On oublie les accessoires dispendieux, parce que ce qui est le plus tendance présentement, c'est le toc! Mitsou nous présente les bijoux et lunettes de soleil tendance pour le printemps et l'été 2021.

Bijoux

1. Les bagues en résine

Les fameuses bagues en résine/plastique des années 2000! Elles sont de retour et sont quasiment écoulées partout!

Voici des modèles qui pourraient vous inspirer :

Des colorées, toutes simples ou transparentes

Des bagues de style «dentiste», en plastique, qui semblent tout droit sorties d'une machine distributrice ou d'un magasin 1$.

En résine opaque avec diamant, à l'aspect plus chic

2. Les billes colorées

On ne peut pas encore partir dans le sud, mais on peut certainement se mettre en mode vacances ici, avec des bijoux de plage (style beach bum) et de surfeurs!

On en portera aux chevilles ou en version plus chic et on en trouve pour les hommes aussi!

3. Les boucles d’oreilles dépareillées

Depuis les années 80, la mode des boucles d'oreilles dépareillées n'est jamais totalement revenue, et on ne s'attendait pas à la revoir. Mais cette année, on la retrouve et on s'amuse un peu!

4. Les breloques

Personnalisez vos bracelets favoris en leur ajoutant quelques breloques. C’est facile de souligner notre originalité en choisissant les modèles qui nous ressemblent le plus.

5. Les chaînes

Les chaînes sont indémodables. On en possède tous au moins une. Ce printemps, elles sont larges, audacieuses et attirent l’attention. On les retrouve un peu partout: sur les sacs , les chaussures, les ceintures et même les masques.

Les lunettes soleil

Du côté des lunettes de soleil, les modèles XXL continuent à se démarquer cette saison. Porter de grosses montures, surtout noires, c’est ajouter du panache à son visage en un geste. Celles à la forme carrée ont a la cote cette année, mais plusieurs différents styles attirent aussi l'attention:

1. Des rondes rétro

Le sentiment de nostalgie des montures rétro ne s’en va nul part cette saison. Mais on y ajoute des éléments novateurs, tels que des ornements en cristal ou des lentilles de couleur vive.

2. Des rectangles

On a vu apparaître de plus en plus de montures rectangulaires en 2020. En 2021, la tendance se maintient.

3. L’oeil de chat angulaire

La tendance œil de chat est une forme indémodable en matière de lunettes. Cette saison, la forme oeil de chat a été modernisée. On a rétrécit les verres pour créer un look angulaire plus dynamique.

4. L’aviateur teinté

Autre forme classique, les aviateurs ne se démoderont tout simplement jamais. Fatigué de la silhouette classique? Optez pour des verres subtilement colorés.