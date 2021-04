SPCA de Montréal : ces deux chats se cherchent des familles aimantes

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

• À lire aussi: Quoi faire si vous trouvez un chaton orphelin?

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

La SPCA ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, l'organisme cherche un foyer à deux chics chattes en quête de calme.

ADOPTER UN CHAT DE LA SPCA

Venant toutes deux de milieux complètement différents, Babouche et Black Pearl ont su charmer l’équipe de Salut Bonjour.

Babouche, la charmante

Âgée de 9 ans, Babouche aime avant tout se prélasser en observant les gens qui l’entourent. Étant un peu réservée, elle aura besoin de temps pour s’acclimater à son nouvel environnement. L’équipe de la SPCA de Montréal a toutefois découvert que la belle noiraude se laisse facilement amadouer en échange de quelques gâteries. Mais il ne faut pas trop la gâter, car elle a déjà quelques kilos en trop! Babouche a bénéficié d’une dentisterie au refuge et elle est maintenant prête pour sa nouvelle famille. Afin de lui assurer un milieu de vie calme, son foyer adoptif sera sans enfants ni animaux. Vous verrez, vous tomberez vite en amour avec ses beaux yeux jaunes!

Black Pearl, la perle rare

Cette belle maman chat de 5 ans est arrivée à la SPCA de Montréal avec son chaton de 1 mois. Le duo a été confié aux bons soins d’une famille d’accueil, le temps que le bébé soit sevré et stérilisé. Le petit ayant été adopté, Black Pearl cherche donc à son tour une famille. De nature discrète et affectueuse, elle adore recevoir des câlins de ses humains favoris. N’étant pas très joueuse, elle passe ses journées à relaxer au soleil et ne boude jamais les caresses sous le menton. Elle aussi a pu profiter d’une dentisterie à la SPCA et, pour son plus grand bonheur, elle se nourrit maintenant uniquement de nourriture molle. La famille idéale pour elle est sans jeunes enfants, mais peut compter des adolescents attentifs et respectueux de son espace. Black Pearl, une perle rare à découvrir!

Le noir, c’est chic

Associés à la sorcellerie et à la malchance, les chats noirs sont victimes d’une discrimination totalement injustifiée depuis très longtemps. En faisant connaissance avec Black Pearl ou Babouche, vous oublierez rapidement ces idées reçues et vous trouverez plutôt qu’elles ont un chic fou tout de noir vêtues!

Pour adopter à la SPCA de Montréal

Si vous êtes intéressé par Babouche ou Black Pearl, inutile d’appeler à la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil de l’animal désiré se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!