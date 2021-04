ENTREVUE: André Robitaille nous parle de la pièce «Des cailloux plein les poches»

ENTREVUE - Depuis quelques semaines, André Robitaille parcourt le Québec pour présenter son nouveau spectacle avec son acolyte Jean-Michel Anctil.

André Robitaille nous parle de la pièce «Des cailloux plein les poches»

On apprécie l’acteur, animateur et producteur André Robitaille depuis plus de 30 ans. Il es aujourd'hui heureux de retrouver la scène avec la pièce «Des cailloux plein les poches» avec son ami Jean-Michel Anctil. Il a décidé de produire cette pièce pour pouvoir jouer en temps de COVID, puisqu'à seulement deux, ils incarnent 15 personnages. Il nous en parle davantage et on en profite pour prendre un peu de ses nouvelles.