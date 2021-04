VINS: 3 vins du Portugal suggérés pas Jessica Harnois

VINS - La sommelière Jessica Harnois nous propose 3 bons vins du Portugal. Les vins du Portugal sont inspirants, audacieux, passionnés. Ils sont cools et différents. Ce sont des vins du vieux monde avec un superbe équilibre entre tradition et modernité. Pour plus d’informations, visitez facebook.com/WinesofPortugalCanada.

3 vins du Portugal suggérés pas Jessica Harnois

Les vins du Portugal sont reconnus pour avoir d'excellents rapports qualité/prix. Jessica Harnois nous en propose 3, disponibles à la SAQ. Elle nous en suggère d'ailleurs un qui s'agence à merveille avec la recette de croquettes morue et chorizo de Chef Jonathan Garnier.

1. Animus, Douro 2019

Prix : 12,55 $

Code SAQ: 11133239

11133239 Cépages : 40% Touriga Franca, 30% Tinta Roriz, 30% Touriga Nacional

Notes de dégustation : nez évoquant les fruits confits (cerises, prunes) ainsi que des parfums d’herbes séchées, de réglisse et une note poivrée. À l’aération, de fines nuances balsamiques émergent. La bouche est de bonne intensité, charnue. Équilibré et possédant une pointe de sucre résiduel, ce vin possède aussi une finale passablement longue sur des tonalités pierreuses et des saveurs de raisins de Corinthe.

2. Vale D. Maria Rufo, Douro 2018

Prix : 16.95$

Code SAQ : 13882524

13882524 Cépages : 50% Touriga Franca 50 % Touriga nacional

Notes de dégustation: Un assemblage fruiité. Cerises, prunes, des épices et des notes balsamiques qui proviennent du vieillissement en fût de chêne. Belle rondeur en bouche et bien structuré, laissant place à un rouge vif et frais.

3. Herdade das Albernoas, Alentejano

Prix SAQ : 9.60$

Code SAQ : 10803051

10803051 Cépages : 60% Aragonês 60%; 20% Trincadeira 20% Castelão

Notes de dégustation: Du corps et des tanins substantiels avec une belle rondeur en bouche. Arômes fruités de prune, réglisse...