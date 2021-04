3 bonnes cuvées californiennes

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc expressif, engageant et de très bon volume au gustatif

Viognier/Marsanne/Roussanne 2018

Treana

Central Coast - Californie - États-Unis

Code : 875096

Prix : 29,85 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4,8 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des produits cuits à la friteuse tels des poissons ou du poulet, mais également des mets thaïlandais à base de poulet ou de crevettes.

Si vous désirez faire changement des 1001 chardonnays californiens, mettez la main sur ce savoureux assemblage de cépages rhodaniens! Les amoureux de blanc aux parfums exotiques succomberont au charme immédiat de ce flacon américain. Sa texture onctueuse, huileuse et enveloppante vous fera effectuer de très réussies harmonisations mets-vins à table. Un vin qui tiendra encore 3 ou 4 bonnes années en cave.

2- Un coloré et bien juteux zinfandel qui est gorgé de fruits

Old Vine Zinfandel 2019

Cline

Lodi - Californie - États-Unis

Code : 708677

Prix : 16,80 $

Disponibilités : 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 8 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtes levées ou une assiette de grillades style tex-mex.

La maison Cline est selon moi une très bonne référence en matière de vins rouges fait du cépage zinfandel. Celui que je salue ici est bien représentatif de cette très connue variété de raisin. Coloration rouge cerise assez foncée, nez ouvert et bien parfumé, bouche joufflue et débordante de fruits... Un flacon abordable et assez passe-partout. Ne l'oubliez pas plus de 2 à 3 ans dans votre réserve pour pleinement en profiter.

3- Un envoûtant, moderne et bien parfumé Cabernet de la vallée de Napa

Cabernet Sauvignon 2017

Aquinas - Don Sebastiani & Sons

Napa Valley - Californie - États-Unis

Code : 11901832

Prix : 25 $

Disponibilités : 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : un gros burger bien garni avec du boeuf Angus ou de la viande haché d'agneau.

Bien peu de dégustateurs resteront indifférents devant ce cabernet californien de bonne mouture. Il est bien bavard sur plan olfactif, généreux et passablement complexe au gustatif et rien n'est lourdaud, massif, pâteux ou encombrant en dégustation. Les amateurs de «king cab» à signature «Nouveau Monde» seront séduit au plus haut point! Impeccable dès maintenant ou lors des 4-5 prochaines années suivant son achat.