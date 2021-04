Cuisson au fumoir : une technique à essayer cet été

En vue de la saison du barbecue, tous les regards sont tournés vers la cuisson au fumoir! À la fois simple et audacieuse, cette technique de cuisson est parfaite pour égayer vos recettes estivales en leur donnant une touche supplémentaire de saveur. Tous ceux qui l’essaient ne peuvent plus s’en passer!

Qu’il soit mélangé à des pâtes, à une salade fraîche, en vedette sur des bouchées ou dans un sandwich de luxe, le saumon fumé est l’ingrédient tout indiqué à inclure dans toutes vos recettes cet été. En plus, s’il a été apprêté pendant des heures dans un fumoir à chaud, ses saveurs seront encore plus exquises!

Vous voulez profiter de cette cuisine sans devoir vous procurer un fumoir? Optez pour les saumons fumés à chaud et aromatisés de l’entreprise familiale québécoise Fumoirs Gosselin.

Leurs produits de saumon de première qualité – provenant d’élevages durables – sont en vente dans plusieurs épiceries du Québec sous trois saveurs : à l’érable, fumé nature ou au miel. La nouvelle saveur double smoked devrait également être lancée cet été, pour le plus grand bonheur des épicuriens.

Un goût et une texture uniques

Getty Images

Avant l’avènement des épiceries, nous utilisions le fumage afin de conserver la nourriture plus longtemps. Aujourd’hui, les adeptes de ce type de cuisson le font simplement pour le goût!

Avec le fumage et le saumurage, les saveurs, les textures et même les odeurs du poisson se voient intensifiées, voire enrichies. Vous devez absolument goûter le saumon fumé provenant du fumoir à chaud pour découvrir et comprendre son unicité.

Une recette indispensable pour l’été

Vous avez maintenant envie d’essayer un plat mettant en vedette le saumon fumé à chaud au bois d’érable? Voici une recette artisanale à réaliser lors de votre prochain repas :

Tartine de saumon fumé à chaud façon salade César

Ingrédients

Saumon

· 3 pavés de saumon fumé à chaud de Fumoirs Gosselin

· 4 grosses tranches de pain de campagne (miche)

Sauce César au saumon fumé

· 1 œuf

· 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde

· 250 ml (1 tasse) d’huile de canola

· 30 ml (2 c. à soupe) de câpres

· 30 ml (2 c. à soupe) de saumon fumé à chaud haché (pris dans la partie fine des 3 pavés)

· 65 ml (1/4 de tasse) de persil plat haché

· 2 gousses d’ail haché

· 250 ml (1 tasse) de fromage râpé style parmesan

· 1 L (4 tasses) de salade romaine ou de choux de Bruxelles, émincés finement

· 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

Préparation

Pour la sauce César :

· Dans un bol, mettre l’œuf entier, la moutarde, du sel et du poivre, au goût. Mixer au pied mélangeur en incorporant l’huile.

· Ajouter les câpres, le saumon fumé haché, le persil et l’ail; mélanger légèrement en laissant des morceaux.

· Dans un saladier, mettre la salade et l'assaisonner avec la sauce César.

Pour la tartine :

· Griller les tranches de pain de campagne légèrement huilées.

· Disposer le mélange de salade César, puis ajouter le saumon fumé par-dessus.

· Finir avec des copeaux de fromage et des câpres.

L'heure est maintenant venue pour vous d’essayer le saumon fumé apprêté dans un fumoir. Et nul besoin de se casser la tête! Simplifiez-vous la vie en ajoutant à votre liste d’épicerie les produits de saumon fumé à chaud de Fumoirs Gosselin : ils ajouteront la touche finale délectable à toutes vos recettes!