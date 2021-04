ENTREVUE: Paul Doucet dans le nouveau film «Les vieux chums»

ENTREVUE - Paul Doucet fait partie de la distribution du film Les vieux chums qui prendra l’affiche prochainement.

Paul Doucet dans le nouveau film Les vieux chums

Depuis plus de 25 ans, Paul Doucet s’illustre sur nos plateaux de cinéma et de télévision. Il fait partie de la distribution du film Les vieux chums, avec, entre autres, Patrick Labbé, qui prendra l’affiche prochainement et qui traite d'un sujet important et universel: l’amitié. On en parle avec lui et on prend également des nouvelles des ses autres projets, notamment du film Snow Angel et du spectacle solo Trajectoire(s).