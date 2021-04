STAR ACADÉMIE: Entrevue avec Jacob Roberge et Guillaume Lafond

STAR ACADÉMIE - Jacob Roberge et Guillaume Lafond quittent l'Académie cette semaine, alors que William, sauvé par le public, passe en finale. Sabrina Cournoyer les reçoit en entrevue afin de faire un retour sur leur parcours et de recueillir leurs réactions suite à la soirée de dimanche.

Entrevue avec Jacob Roberge et Guillaume Lafond de Star Académie

La première des deux demi-finales de la saison de Star Académie opposait trois Académiciens, qui avaient tous le talent pour passer à la grande finale du 2 mai prochain.

Après trois solides prestations, la décision reposait entièrement entre les mains des téléspectateurs. Grâce à sa touchante composition Si pour me voir, qu’il offrait au public pour la toute première fois, William Cloutier, de Victoriaville, a été sauvé par la public.

Ces sont donc Jacob Roberge et Guillaume Lafond qui quittent l'Académie. Ils n'ont cependant pas à rougir de leurs performance: une puissante reprise d’Un peu plus haut, un peu plus loin par Jacob et une brillante version de Budapest par Guillaume. C’est avec le sourire et beaucoup de reconnaissance qu’ils disent au revoir à l’Académie.

La semaine prochaine, Lunou Zucchini, Queenie Clément et Rosalie Ayotte défendront leur place lors de la deuxième demi-finale.