Aussitôt que les premiers bourgeons fleurissent dans les arbres, on voit les parcs de la métropole grouiller à nouveau. Voici les 10 plus beaux parcs de Montréal.

Montréal, une ville verte? Avec une vingtaine de parcs, totalisant près de 2 000 hectares, répartis aux quatre coins de l'île, Montréal peut se targuer d'être une ville verte. Parmi eux se trouvent trois parcs métropolitains, huits parcs-natures et dix parcs urbains dans lesquels les familles peuvent profiter des attraits récréatifs, sportifs ou culturels.

LES 10 PLUS BEAUX PARCS DE MONTRÉAL

Parc du Mont-Royal

La réputation du parc du Mont-Royal n'est plus à faire! Celui qui fait la fierté des Montréalais depuis 1876 propose un amalgame d'attraits sportifs, culturels, historiques et récréatifs. La montagne, érigée au coeur de Montréal, est un espace vert où les cyclistes, les skieurs et les randonneurs aiment s'adonner à leur sport préféré. Le Belvédère Kondiaronk offre un point de vue exceptionnel sur la ville de Montréal, alors que le lac-aux-castors propose un espace propice à la détente.

Adresse : 1260, chemin Remembrance, Montréal (Québec), H3H 1A2

Arrondissement : Plateau-Mont-Royal

Transport en commun : métro Mont-Royal

Parc Jarry

Très aimé des Montréalais, le parc Jarry est reconnu pour sa vocation sportive. Celui qui a acueilli à une certaine époque les parties de baseball des Expos de Montréal est maintenant l'hôte des Internationaux de tennis du Canada. Grâce à son impressionnante superficie, le parc Jarry est le lieu de prédilection des familles pour s'adonner, été comme hiver, à différents loisirs : course, marche à pied, baignade, ski de fond, glissade, criquet, planche à roulettes et volley-ball de plage. Le plaisir est, décidément, dans l'ADN du parc Jarry.

Adresse : 7920 boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2S 3E2

Arrondissement : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Transport en commun : métro Jarry et métro Castelnau

Parc Maisonneuve

Voisin du magnifique Jardin botanique et de l'impressionnant Stade olympique, le parc Maisonneuve est une destination verte prisée des Montréalais. En été, tout particulièrement, nombreux son les groupes d'amis et les familles qui s'y rassemblent pour célébrer un anniversaire ou se retrouver pour un pique-nique gourmand. En raison de son immense anneau aménagé, le parc Maisonneuve reçoit son lot de joggeurs, marcheurs, patineurs et cyclistes.

Adresse : 4601 rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc

Arrondissement : Rosemont–La Petite-Patrie

Transport en commun : métro Viau ou métro Pie-IX

Parc Jeanne-Mance

Situé au pied de la montagne du Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance est très connu des Montréalais. Durant la saison estivale, nombreux sont ceux qui s'y retrouvent au son des Tam-tams pour jouer une partie de volley-ball de plage ou pour casser la coûte entre amis. Ce grand parc urbain, nommé en l'honneur de la cofondatrice de Montréal, est un lieu de rassemblements festifs et sportifs.

Adresse : 4220 avenue de l'Esplanade

Arrondissement : Plateau-Mont-Royal

Transport en commun : métro Mont-Royal

Parc Jean Drapeau

Celui qui a été l'hôte de l'Expo 67 accueille maintenant des événements culturels et sportifs de grandes envergures. Considéré comme l'un des trésors de l'île de Montréal, le parc Jean Drapeau suscite curiosité et enthousiasme tant chez les touristes que les locaux. Comme il est situé à moins de 5 minutes du centre-ville, les Montréalais ont pris l'habitude de visiter régulièrement pour sa plage dorée, sa patinoire givrée ou ses impressionnants musées. Situé à mi-chemin entre l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, il est l'un des premiers endroits où s'arrêter.

Adresse : Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal (Québec) H3C 1A9

Arrondissement : Ville-Marie

Transport en commun : métro Jean-Drapeau

Parc Frédéric-Back

Unique en son genre, le parc Frédéric-Back est passé d'un site d’enfouissement à un magnifique espace vert, en quelques années seulement. Les puits de captage du biogaz ont été recouverts d'immenses sphères au design atypique, qui attirent l'attention des visiteurs. À la tombée de la nuit, le mobilier devient phosphorescent. La nouvelle vocation de ce site se veut zéro déchet. Même s'il est possible d'y faire des pique-niques en famille, le parc ne dispose d'aucun équipement de collecte de déchets.

Adresse : 2345 rue Jarry Est, Montréal (QC) H1Z 4P3

Arrondissement : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Transport en commun : métro Saint-Michel

Parc La Fontaine

Grâce à ses arbres centenaires, ses deux étangs et son immense fontaine d'eau, le parc La Fontaine attire les Montréalais qui cherchent un endroit où se rafaîchir, durant les journées chaudes d'été. Reconnu pour ses offres culturelles, ce vaste parc de Montréal possède des oeuvres d'art public ainsi qu'un théâtre. Inclusif et rassembleur, le parc La Fontaine aura bientôt une nouvelle aire de jeux pour les enfants autistes et à mobilités réduites.

Adresse : 3819 avenue Calixa-Lavallée, Montréal, Québec, H2L 3A7

Arrondissement : Plateau-Mont-Royal

Transport en commun : métro Sherbrooke

Parc René-Lévesque

Facebook : Arrondissement de Lachine

Reconnu pour être l'un des plus grands jardins de sculptures contemporaines au Canada, le parc René-Lévesque possède de magnifiques sentiers. C'est en les sillonants, à pied, à vélo ou en ski de fond, que les visiteurs peuvent contempler plus d'une vingtaine de sculptures. Ce grand parc de Montréal s'étend sur plus de 3 kilomètres, le long du canal Lachine et du fleuve Saint-Laurent. On y retrouve donc un amalgame de passionnés d'art et d'amateurs de plein air!

Adresse : 398 chemin du canal Lachine, QC H8S 2P6

Arrondissement : Lachine

Transport en commun : métro Angrignon

Parc Ahuntsic

Situé en bordure de la rivière des Prairies, le parc Ahuntsic possède des aires de jeux pour enfants et des aires d’exercice pour adultes. Surtout en été, il attire les familles qui cherchent à se dégourdir, en pratiquant un sport tel que le baseball, la pétanque, ou la planche à roulettes. Des installations de jeux d'eau ainsi qu'une pataugeoire permettent aux tout-petits de se rafraîchir durant les canicules.

Adresse : 10555, rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E5

Arrondissement : Ahuntsic-Cartierville

Transport en commun : métro Henri-Bourrassa

Parc Angrignon

Avec une forêt de 20 000 arbres, le parc Angrignon permet aux Montréalais de s'évader de la ville... sans quitter la ville! Ce grand espace vert possède un étang, des jardins communautaires, des sentiers pédestres et une végétation abondante. Ce parc fait la fierté des résidents du Sud-Ouest!