VIE DE FAMILLE - Jean-François Baril et Pierre-Olivier Zappa nous parlent des différentes façons de partager son héritage.

Comment partager son héritage?

À voir aussi: Comment mieux dépenser?

C’est quelque chose de connu, il y aura, dans les prochaines années, un des plus grands transferts d’argent entre générations. Les gens plus âgés vont léguer des milliards de dollars à leurs enfants en terrains, en actions, en propriétés, en assurances vie, etc. Comment transmettre cet argent? L’idée de sauter une génération et d’aider nos petits-enfants commence à devenir très répandue. Jean-François Baril et Pierre-Olivier Zappa nous en parlent davantage.