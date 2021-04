Selon une étude canadienne, 80% des jeunes filles retouchent leur photo

Selon une récente étude, une forte proportion de jeunes filles canadiennes modifie son corps ou son visage à l'aide d'applications.

Des experts ont interrogé des jeunes filles canadiennes âgées entre 10 à 17 ans pour connaître leurs habitudes de consommation sur les réseaux sociaux. Le projet Dove pour l'estime de soi s'est penché sur la pression exercée sur les jeunes filles, notamment depuis le début de la pandémie.

L'étude révèle que, depuis un peu plus d'un an, elles passent plus de temps sur leur écran. Par le fait même, elles sont plus exposées aux idéaux de beauté. Souvent inatteignables, ces images poussent les jeunes filles à modifier leur visage ou leur corps avec des applications.

Autrefois réservées aux professionnels de la photographie, ces applications pour modifier l'apparence peuvent avoir des conséquences. Désormais, elles se retrouvent à forte proportion, soit à 80%, entre les mains des jeunes filles, qui les utilisent sans encadrement.

Avant de publier une photo d'elles sur les réseaux sociaux, tout près de 70% des jeunes filles tentent de retoucher un trait de leur visage ou de masquer une partie de leur corps. L'étude note une corrélation évidente entre la faible estime de soi et la retouche de photo.

Changer les stéréotypes

L'étude montre que les différents visages, qui sont de plus en plus montrés dans les médias, ont une influence positive sur ces jeunes filles. En effet, près de 70% d'entre elles ont révélé qu'elles se sentiraient moins jugées et moins préoccupées par leur apparence physique si les images qu'elles voyaient étaient fidèles à la réalité.

Les parents devraient aussi avoir une conversation franche et ouverte avec leurs filles sur la pression subie sur les réseaux sociaux. Ceci pourrait les aider à vivre des expériences plus positives avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Pour le moment, seulement 30% des parents entament cette discussion.