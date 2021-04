SI ON S'AIMAIT: Quand présenter notre nouvelle flamme à nos proches?

SI ON S'AIMAIT - La sexologue Louise Sigouin, que l'on peut voir dans l'émission Si on s'aimait, nous donne quelques conseils amoureux.

Quand présenter notre nouvelle flamme à nos proches?

Cette semaine, à l'émission Si on s'aimait, les participants présentent leur prétendant(e) à leurs proches. Dans ce même ordre d'idée, nous voulions demander à Louise Sigouin: quel est le bon moment pour présenter notre nouvelle fréquentation à nos ami(e)s et notre famille? Quand est-il trop tôt pour présenter notre nouvelle phrase à nos proches? Pourquoi ce moment est-il si important et déterminant pour la suite?

On aborde aussi avec elle le sujet des séparations et des recours légaux des conjoints qui doivent se séparer.

