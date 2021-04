C'est bon à savoir en partenariat avec Earth's Own - Earth's Own met les Canadiens au défi de se tourner vers les plantes à l'occasion du Jour de la Terre en partageant leur engagement sur les réseaux sociaux! Ils remettront jusqu’à 25 000$ au Projet Plante de Earth’s Own, qui soutient des initiatives aidant à combattre les changements climatiques. Pour plus d’informations, visitez earthsown.com/fr.