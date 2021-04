ENTREVUE: des nouvelles de France Beaudoin

ENTREVUE - France Beaudoin a reçu deux nominations au Gala ARTIS cette année! On a le bonheur de la recevoir en entrevue à Salut Bonjour et de prendre de ses nouvelles.

Des nouvelles de France Beaudoin

À voir aussi: Entrevue avec Hugo Girard

De jeune reporter au début des années 90, France Beaudoin est devenue une des animatrices et productrices les plus appréciées et respectée de notre télé. Elle a d’ailleurs reçu deux nominations au Gala ARTIS cette année, dans les catégories Animateur/Animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement et Personnalité féminine de l’année, démontrant tout l'amour que lui porte le public. On parle avec elle de ses projets actuels et on prend un peu de ses nouvelles.