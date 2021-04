JARDINAGE - Mélanie Grégoire, horticultrice, nous donne des conseils pour nos achats de plantes et de fleurs en prévision de l'été.

JARDINAGE: Quand acheter et quand planter?

Mélanie Gégoire nous parle des produits qui ont la cote dans les centres jardins, nous explique comment planifier ses achats en cette année de forte demande et, surtout, quoi faire quand on achète ses plants tôt en saison. Elle nous parle des grandes tendances en jardinage cette année (notamment, l'agriculture urbaine) et nous dit quand planter quoi.

Elle nous présente également deux de ses plants coups de cœur pour des fruits tous l'été: le bleuet Patriote et la fraise Ruby ann.

Les zones de rusticité

Les zones de rusticité définissent quelles plantes sont vivaces sous votre climat. Les zones de rusticités prennent en compte plusieurs éléments pour définir ou non la capacité d’une plante à passer au travers nos hivers, : la température minimale bien sûr, mais aussi, le couvert de neige, l’altitude, les vents etc.... Depuis 1960, la carte est fréquemment mise à jour et la dernière mise à jour a été fait cette année.

Il y a 9 grande zone de rusticité au canada, 0 étant quasi la toundra et 8 étant en Colombie britannique où même quelques variétés de palmiers peuvent pousser. Si vous êtes en zone 5, en théorie, tout ce qui se trouve en dessous peut pousser chez vous, mais a 6, vous prenez un risque. Il y a aussi des A et A, A étant moins rustique que B.

Les changements climatiques ont affecté la carte. En Estrie, il y a 15 ans, planter un magnolia c'était prendre tout un risque! Maintenant, c'est commun! À Montréal, en zone 6, il serait possible de faire fleurir des hydrangées macrophylla.