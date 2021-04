Une maison des années 60 au décor très audacieux

Dans cette maison des années 1960, les punchs de couleurs et de motifs créent un décor plein d’audace. De main de maître, la designer Cara Hansen a réussi à y intégrer des éléments qui surprennent par leur exubérance, mais sans jamais verser dans l’excès. Un impressionnant exercice de style!

Pour la designer, l’utilisation de couleurs vives et de motifs étonnants est un plaisir... non coupable! «Il faut seulement ne pas trop en faire, trouver le juste équilibre. On choisit d’abord une teinte éclatante ou un motif intéressant, puis on construit le décor autour de façon à les mettre en valeur», explique-t-elle.

Pour aménager la maison de sa cliente, elle a adopté cette stratégie dans chacune des pièces. Comme fil conducteur du décor, elle a misé sur des accents dorés. «J’ai opté pour une finition brossée, douce et actuelle. Ce fini discret permet également d’atténuer les légères variations de tons entre les produits des différents fabricants», dit-elle.

L'entrée

Tracy Ayton

La designer voulait que le hall d’entrée soit annonciateur du reste de la maison, où les motifs jouent un rôle prépondérant. C’est pourquoi elle a choisi ce carrelage noir et blanc qui capte l’attention. Elle a aussi peint la rampe de l’escalier d’origine en doré pour qu’elle s’harmonise avec les accents métalliques qui parsèment tout l’intérieur.

Aménagement Cara Hansen, designer, Triple Dot Design Studio • Revêtement de sol Ames Tile & Stone

La cuisine

Tracy Ayton

«La propriétaire a eu un coup de cœur pour ce papier peint de Kitty McCall illustrant un magnifique jardin foisonnant. J’ai tout de suite décidé de l’appliquer sur le long îlot de la cuisine parce qu’il est également visible du salon», dit Cara. Drôle d’idée d’installer un papier peint à cet endroit? Oui, mais non: l’effet est sublime et le restera longtemps, car un revêtement en plexiglas le protège des éraflures.

Tracy Ayton

Les armoires de cuisine ont quant à elles été peintes en vert pistache et en gris clair, des nuances douces qui ne font pas concurrence à l’œuvre multicolore.

Tracy Ayton

Comptoirs Caesarstone • Carreaux (dosseret) Centura • Robinet Delta Faucet • Tabourets cb2.ca • Suspensions Schoolhouse • Poignées des armoires et des tiroirs Richelieu • Bouilloire HomeSense • Assiette à gâteau, rouleau à pâte et pots blancs Flü Designs • Arrangement floral Stong’s Market • Papier peint Summer Garden de Kitty McCall (îlot) Milton & King • Peinture Pistache Légère 2034-60 (îlot) et Gris Argent HC-171 (armoires) Benjamin Moore

Tracy Ayton

Tracy Ayton

Tracy Ayton

Planches à découper Indigo • Verres Dougherty Glasswork

Le coin-repas

Tracy Ayton

La table a été fabriquée sur mesure selon les indications de la cliente, qui désirait que l’on reproduise la simplicité qui caractérise la cuisine.

«Je lui ai suggéré un piètement de couleur verte pour lier harmonieusement les deux espaces», dit la designer, qui a complété le décor en ajoutant un luminaire de facture moderne.

Suspension Eerie de Kuzco Lighting (au-dessus de la table) ylighting.com • Table les propriétaires (conception); Vancouver Hairpin Legs (réalisation du piètement); Peter Chen de Casika Modern (réalisation du plateau)

Le salon

Tracy Ayton

La propriétaire possédait déjà ce tapis qui, à lui seul, apporte couleurs et motifs au salon. «J’ai pris le parti de lui laisser toute la vedette en optant pour des murs blancs et un canapé gris pâle, explique la designer. Pour créer l’équilibre, il m’a suffi d’ajouter deux coussins colorés.» Et le métal doré? On le retrouve sur la structure de la table basse.

Table basse Style In Form

La salle de bains principale

Tracy Ayton

Les murs blancs et les carrelages discrets forment un écrin neutre pour le meuble-lavabo peint d’un pétillant bleu caribéen. Il égaye la routine matinale sans perturber l’aspect serein du lieu: «J’ai misé sur un seul élément coloré. En n’ajoutant aucun accessoire de la même teinte ailleurs dans la pièce, j’ai évité de créer de la distraction visuelle, ce qui aurait nui à l’atmosphère de douceur souhaitée par la proprio», indique Cara. Tous les éléments de quincaillerie affichent un design simple et ce même fini brossé prisé par la designer.

Tracy Ayton

Meuble-lavabo Toto USA • Robinetterie Riobel • Carreaux (sol et murs de la douche) Centura • Carreaux (niche de la douche) Ann Sacks • Miroir et poignées cb2.ca • Applique West Elm • Peinture Aqua Frais 2056-40 (meuble-lavabo) et Blanc Tourterelle OC-57 (murs) Benjamin Moore

Tracy Ayton

La salle de bains des parents

Tracy Ayton

Les proprios ont donné carte blanche à la designer pour aménager leur coin privé. Elle y a évidemment vu une autre occasion de s’amuser avec les couleurs!

Point de départ du décor: le papier peint à motifs de papillons d’esprit années 1960. «Un élément aussi riche que celui-ci n’a nul besoin d’être embelli. Je me suis contentée de peindre le meuble-lavabo en vermillon, une teinte puisée dans l’imprimé, pour créer un équilibre.

Le comptoir blanc et le carrelage gris font office de base neutre, tandis que les éléments dorés donnent un aspect précieux à l’ensemble, comme partout dans la maison», conclut-elle.

Comptoir Caesarstone • Robinet Riobel • Miroir et poignées cb2.ca • Applique West Elm • Papier peint Midnight Flyers de Katerhees Spoonflower • Peinture Tangerine au Miel 2012-30 (meuble-lavabo) Benjamin Moore